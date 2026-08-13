باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که بیش از یک هفته است عملیات هوایی نیروهای مسلح یمن علیه مواضع نیروهای وابسته و مزدور ریاض در غرب یمن ادامه دارد و دامنه آن به انبارهای سلاح و حتی یک کشتی حامل تجهیزات نظامی در سواحل المخا رسیده، پرسش اصلی دیگر «چه کسی حمله کرده» نیست؛ بلکه این است که «چرا این حملات در این زمان و این نقطه» صورت گرفته است.
روزنامه لبنانی الاخبار با انتشار یادداشتی در این خصوص، پرده از این موضوع برداشت و روایت رسمی عدن و ریاض را به حاشیه برد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، صنعاء پیشدستانه وارد عملیاتی شده است تا نقشه آمریکا و انگلیس تحت شعار «تأمین امنیت ناوبری بینالمللی» برای کنترل بابالمندب را خنثی کند.
بنا بر این گزارش، نیروهای مسلح یمن، بمباران انبارهای سلاح سعودی در سواحل غربی را پس از دریافت اطلاعاتی آغاز کردند که حاکی از آن بود عربستان، با هماهنگی ایالات متحده و بریتانیا، در تدارک نبردی گسترده هستند که از جنوب الحدیده شروع و به شمال این شهر ختم میشود.
الاخبار نوشت که اطلاعات مذکور نشان میداد که این نبرد که قرار بود تحت شعار «تأمین امنیت ناوبری بینالمللی در دریای سرخ» آغاز شود، طراحی شده بود تا به آمریکا فضای عمل گستردهای برای تحمیل نفوذش بر تنگه بابالمندب بدهد و سپس مقدمات شکستن محاصره یمنیها علیه کشتیرانی سعودی را فراهم کند.
بنا بر این گزارش، نیروهای صنعاء عملیات هوایی خود را علیه مواضع استقرار گروههای مزدور ریاض در غرب کشور تشدید کردند؛ موضوعی که پرسشهایی درباره انگیزه ادامه این عملیات به مدت بیش از یک هفته برانگیخت، در حالی که در شرق یمن به حملات محدود علیه «گروههای اضطراری» (فصائل الطوارئ) وابسته به پادشاهی سعودی اکتفا شده بود.
به گفته منابع آگاه، آنچه آمریکاییها در مدت اخیر در تنگه هرمز و دریای سرخ نتوانستند به آن دست یابند، اکنون میکوشند از طریق عربستان به آن برسند؛ عربستانی که از آغاز سال جاری میلادی کنترل تصمیم نظامی در استانهای یمن خارج از حیطه کنترل جنبش «انصارالله» را در دست گرفته است.
سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن دو شب پیش برای دومین بار از هدف قرار دادن تجمعات نیروهای سعودی و انبارهای سلاح، نیروهای تقویتی با دهها موشک و پهپاد خبر داد و همچنین گفت که یک کشتی به نام «تهامه» که حامل سلاح و تجهیزات نظامی بود، در سواحل شهر المخا در غرب استان تعز هدف قرار گرفته است. منابع میدانی در این شهر نیز تأیید کردند که عملیات هوایی متوقف نشده است.
در حالی که اطلاعات حاکی از آن است که «انصارالله» واقعاً در خنثیسازی طرح سعودیِ هدفمند علیه جبهه الحدیده موفق شده، دولت عدن این روایت را ترویج میکند که «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران» پشت حملاتی است که نیروهای صنعاء مسئولیت آن را بر عهده گرفتهاند؛ توصیفی که با روایت سعودی از حملات اخیر یمن، که مواضع نیروهای وفادار به ریاض در العبر، الرویک و الثنیه و همچنین مرکز عملیات نیروهای «ائتلاف» در اردوگاه «تداوین» در غرب شهر مأرب را هدف گرفت، همخوانی دارد.
اما به گفته ناظران، نسبت دادن عملیات نظامی نیروهای صنعاء به «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» نشاندهنده اصرار سعودیها بر طفره رفتن از اجرای خواستههای صنعاست. این ناظران تایید میکنند که ریاض برافروختن شعله درگیری در سه جبهه در داخل یمن — الجوف، مأرب و سواحل غربی — را تدارک دیده است.
بنا بر این گزارش، هدف عربستان از برافروختن این جبههها صرفاً بهبود موضع مذاکراتیاش در برابر «انصارالله» نبود، بلکه در پی تسریع اجرای طرح آمریکایی-بریتانیایی بود که هدفش تلاش برای کنترل دریای سرخ و تنگه بابالمندب است؛ طرحی که در مدت اخیر بهطور گسترده میان سفیر پیشین آمریکا در یمن استیون فاگن، و فرماندهان گروههای نظامی در سواحل غربی مورد بحث قرار گرفته است.
همین اطلاعات حاکی از آن است که تمهیدات عربستان برای تشدید تنش در سواحل غربی یمن، ماهها پیش از تشدید دریایی «انصارالله» علیه کشتیهای سعودی انجام شده بود. همچنین، نیروهای صنعاء از مدتها پیش برای خنثیسازی این سناریوها آماده شده و از بیش از دو سال پیش مواضع دفاعی خود را در خطوط تماس در حیس، الحیمه و الخوخه در جنوب الحدیده تقویت کردهاند.
منبع: فارس