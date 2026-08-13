تیم فوتبال گل گهر سیرجان از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان سطح 2 معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  در حالی که فدراسیون فوتبال با برگزاری تورنمنت ۳ جانبه قرار بود نماینده ایران را در لیگ قهرمانان آسیا به این کفندراسیون معرفی کند و تیم چادرملو موفق شد در این رقابت سهمیه را بدست بیاورد، اما با اشتباه فاحش فدراسیون فوتبال این سهمیه به گل گهر سیرجان ر سید.

کنفدراسیون فوتبال آسیا سید بندی این رقابت‌ها را با حضور گل گهر به عنوان نماینده ایران منتشر کرد:

سید یک: الجزیره و الوحده امارات، الحسین اردن و التعاون عربستان 

سید دو: الریان قطر، گل‌گهر ایران، نسف‌قارشی ازبکستان، الشرطه عراق 

سید سه: الفیصلی اردن، المحرق بحرین، السیب عمان و الکویت کویت 

سید ۴: الخالدیه بحرین، النهضه عمان، بنگال شرقی هند و آرکاداغ ترکمنستان

برچسب ها: تیم فوتبال گل گهر سیرجان ، لیگ قهرمانان آسیا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
نیست اون یکی ها قهرمان می شدن! حالا این گل گهرم تیم ایرانی هست باید بهش احترام گذاشت.
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
حق به حق دار رسید
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
چی مملکت سرجاش ک این باشه مملکت بدون صاحب هر کی میرسه یچی میگه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
کارا تاج دیگه بهتر از این نیس
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
در فدراسيون فوتبال چه خبر هست؟
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
معلوم میشه پول خوبی رد و بدل شده
۰
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۴۴ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
وقتی کار و امورات مملکتی دست یک عده نادان و احمق و ندانم کار باشد و ضعیت بهتر از این نخواهد شد
۱
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
همه چیزمان به همه چیزمان می‌آید
۰
۳۱
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