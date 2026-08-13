تیم فوتبال گل گهر سیرجان از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان سطح 2 معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در حالی که فدراسیون فوتبال با برگزاری تورنمنت ۳ جانبه قرار بود نماینده ایران را در لیگ قهرمانان آسیا به این کفندراسیون معرفی کند و تیم چادرملو موفق شد در این رقابت سهمیه را بدست بیاورد، اما با اشتباه فاحش فدراسیون فوتبال این سهمیه به گل گهر سیرجان ر سید.

کنفدراسیون فوتبال آسیا سید بندی این رقابت‌ها را با حضور گل گهر به عنوان نماینده ایران منتشر کرد:

سید یک: الجزیره و الوحده امارات، الحسین اردن و التعاون عربستان

سید دو: الریان قطر، گل‌گهر ایران، نسف‌قارشی ازبکستان، الشرطه عراق

سید سه: الفیصلی اردن، المحرق بحرین، السیب عمان و الکویت کویت

سید ۴: الخالدیه بحرین، النهضه عمان، بنگال شرقی هند و آرکاداغ ترکمنستان