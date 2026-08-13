سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس با تأکید بر استمرار روند عادی تأمین و توزیع سوخت اعلام کرد: بنزین همچنان با نرخ‌ها و سهمیه‌های مصوب قبلی عرضه می‌شود و هیچ اختلالی در روند سوخت‌رسانی جایگاه‌های استان وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فضل اله اکبری، سرپرست این شرکت، در پی انتشار برخی شایعات و نگرانی‌ها در خصوص تغییر در روند عرضه سوخت، با تأکید بر ثبات وضعیت، اعلام کرد که عرضه بنزین همچنان طبق نرخ و سهمیه‌های مصوب قبلی انجام می‌شود.

‌او افزود: فرآیند تأمین و توزیع سوخت در استان فارس، طبق روال معمول و با سه نرخ مصوب ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان در جریان است و تمامی زیرساخت‌های توزیع در وضعیت مطلوب قرار دارند. ضمنا برای رفاه حال مردم با پیگیری‌های بعمل آمده سقف سوختگیری کارت‌های اضطراری جایگاه از ۱۵ لیتر به ۲۵ لیتر در هر مرحله سوختگیری افزایش یافته است.

اکبری ضمن اطمینان خاطر به هم استانی‌های گرامی در مورد استمرار شرایط فعلی و عدم نگرانی بابت تامین سوخت مورد نیاز هم استانی‌های شریف، تقاضا دارد هرگونه خبر را صرفا از منابع معتبر و روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان فارس پیگیری نموده و به شایعات توجه کنند.

این مقام مسئول ضمن توصیه به استفاده از کارت سوخت شخصی و مدیریت و مصرف بهینه سوخت تأکید کرد که فرآیند توزیع سوخت در پمپ‌بنزین‌ها و جایگاه‌های سوخت‌رسانی بدون هیچ‌گونه اختلالی و طبق روال همیشگی ادامه خواهد داشت.

منبع: شرکت فراورده‌های نفتی فارس 

برچسب ها: نرخ ، سهمیه ، بنزین ، استان فارس
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نظرات کاربران
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United States of America
ناشناس
۲۲:۰۱ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
شما میگین خودروهاییی با بیست سال کار سهمیه بنزینشون قط میشه حق ترددددد در شهر هم ندارن. پس مردم از کجا بیارن ماشین نو بخرن
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