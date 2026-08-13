باشگاه خبرنگاران جوان - فضل اله اکبری، سرپرست این شرکت، در پی انتشار برخی شایعات و نگرانیها در خصوص تغییر در روند عرضه سوخت، با تأکید بر ثبات وضعیت، اعلام کرد که عرضه بنزین همچنان طبق نرخ و سهمیههای مصوب قبلی انجام میشود.
او افزود: فرآیند تأمین و توزیع سوخت در استان فارس، طبق روال معمول و با سه نرخ مصوب ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان در جریان است و تمامی زیرساختهای توزیع در وضعیت مطلوب قرار دارند. ضمنا برای رفاه حال مردم با پیگیریهای بعمل آمده سقف سوختگیری کارتهای اضطراری جایگاه از ۱۵ لیتر به ۲۵ لیتر در هر مرحله سوختگیری افزایش یافته است.
اکبری ضمن اطمینان خاطر به هم استانیهای گرامی در مورد استمرار شرایط فعلی و عدم نگرانی بابت تامین سوخت مورد نیاز هم استانیهای شریف، تقاضا دارد هرگونه خبر را صرفا از منابع معتبر و روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان فارس پیگیری نموده و به شایعات توجه کنند.
این مقام مسئول ضمن توصیه به استفاده از کارت سوخت شخصی و مدیریت و مصرف بهینه سوخت تأکید کرد که فرآیند توزیع سوخت در پمپبنزینها و جایگاههای سوخترسانی بدون هیچگونه اختلالی و طبق روال همیشگی ادامه خواهد داشت.
منبع: شرکت فراوردههای نفتی فارس