باشگاه خبرنگاران جوان - از شنبه ۲۴ مرداد، هر شب ساعت ۲۲، کنداکتور شبکه یک با ترکیبی تازه از سریال‌های جدید، دنباله‌دار و خاطره‌انگیز تغییر می‌کند. شبکه یک در این ترکیب، «اسباب زحمت» به عنوان یک سریال طنز در شب‌های زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) روی آنتن می‌رود و «سرو سپید سرخ ۲» در شب‌های فرد (یک‌شنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه) مهمان خانه‌های مخاطبان خواهد بود. جمعه‌ها نیز نوبت به «کارآگاه علوی ۳» می‌رسد؛ مجموعه‌ای که در راستای سیاست احیای برند‌های ماندگار تلویزیون ساخته شده و قرار است یکی از چهره‌های خاطره‌انگیز تلویزیون را دوباره به آنتن بازگرداند.

«اسباب زحمت» و «کارآگاه علوی ۳» تولید مرکز سیمافیلم هستند و فصل دوم «سرو سپید سرخ» نیز محصول مشترک سیمافیلم، مؤسسه شهید آوینی و سازمان فرهنگی هنری اوج است.