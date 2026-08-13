شهروندخبرنگار ما تصاویری از حس و حال مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان ماهدشت استان البرز را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یش از صد و شصت و پنجمین شب است که خیابان‌های ما شاهد پدیده‌ای بی‌نظیر و خودجوش است؛ مردمانی که در سخت‌ترین شرای در برابر دشمنان ایستادگی کردند و به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی لبیک گفتند. در همین راستا مردم انقلابی و خودجوش شهرستان ماهدشت استان البرز نیز همانند سایر شب‌ها خیابان‌ها را رها نکردند و میهن پرستی خود را به نمایش گذاشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله  رحمانی - محسن رحمانی - البرز

قابی از حضور مردم انقلابی و باصلابت ماهذشت در تجمعات شبانه مردم

قابی از حضور مردم انقلابی و باصلابت ماهذشت در تجمعات شبانه مردم +

تجمعات شبانه مردم

قابی از حضور مردم انقلابی و باصلابت ماهذشت در تجمعات شبانه مردم

قابی از حضور مردم انقلابی و باصلابت ماهذشت در تجمعات شبانه مردم

قابی از حضور مردم انقلابی و باصلابت ماهذشت در تجمعات شبانه مردم

قابی از حضور مردم انقلابی و باصلابت ماهذشت در تجمعات شبانه مردم

قابی از حضور مردم انقلابی و باصلابت ماهذشت در تجمعات شبانه مردم

حضور مردم انقلابی و باصلابت ماهذشت در تجمعات شبانه مردم

قابی از حضور مردم انقلابی و باصلابت ماهذشت در تجمعات شبانه مردم

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
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