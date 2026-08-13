شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: «ایالات متحده انتظار دارد همه طرف‌ها به گونه‌ای عمل کنند که با چارچوبی که با آن موافقت کرده‌اند، سازگار باشد.»

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که حضور دائمی نظامی اسرائیل در جنوب لبنان با توافقنامه چارچوبی که در ماه ژوئن با حمایت آمریکا امضا شد، «ناسازگار» است و صلح بلندمدت را تضعیف می‌کند.

به گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل، اظهارات این مقام نامشخص در پاسخ به اظهارات اسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، مبنی بر اینکه اسرائیل قصد خروج از جنوب لبنان را ندارد، بیان شد.

این مقام گفت: «ایالات متحده انتظار دارد همه طرف‌ها به گونه‌ای عمل کنند که با چارچوبی که با آن موافقت کرده‌اند، سازگار باشد، و اسرائیل روشن کرده است که هیچ جاه‌طلبی ارضی در لبنان ندارد.»

این مقام افزود: «حضور دائمی نظامی در جنوب لبنان با تعهدات مندرج در چارچوب، یا با صلح و امنیت بلندمدت هر دو کشور ناسازگار است.»

این مقام بر «حمایت کامل واشنگتن از تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان» تأکید کرد.

این مقام گفت که توافقنامه چارچوب به وضوح مسیری مبتنی بر شرایط را ایجاد می‌کند که بر اساس آن، ارتش اسرائیل به تدریج خارج خواهد شد، مشروط بر اینکه حزب‌الله خلع سلاح شده و زیرساخت‌های آن به روشی قابل راستی‌آزمایی برچیده شود.

این مقام افزود: «ارتش لبنان عملیات خود را در چندین منطقه آزمایشی اولیه که بر اساس توافق تعیین شده است، آغاز کرده است و آمریکا می‌گوید که به حمایت از این روند ادامه خواهد داد.»

پیشتر در روز چهارشنبه، کاتس در جریان بازدید از جنوب لبنان گفت که حضور ارتش اسرائیل در آنجا به طور نامحدود ادامه خواهد یافت.

او گفت: «ما از اینجا حرکت نخواهیم کرد و عقب‌نشینی نخواهیم کرد. ما این منطقه را تأمین کرده و امنیت ساکنان شمال را تضمین خواهیم کرد.»

تحت نظارت آمریکا، بیروت و تل‌آویو در ۲۶ ژوئن یک توافقنامه چارچوبی امضا کردند که خواستار خروج تدریجی اسرائیل از تمام سرزمین‌های اشغالی لبنان در ازای استقرار ارتش لبنان و خلع سلاح گروه‌های مسلح از جمله حزب‌الله است.

به گفته مقامات لبنانی، اسرائیل به حمله خود علیه لبنان که از ۲ مارس آغاز شد، ادامه می‌دهد و تاکنون ۴٬۳۳۵ نفر را کشته، ۱۲٬۲۷۷ نفر را زخمی کرده و بیش از ۱ میلیون نفر را آواره کرده است.

در لبنان، منطقه اشغالی به سرزمینی اطلاق می‌شود که تحت کنترل نظامی اسرائیل در جنوب قرار دارد و در برخی مناطق تا حدود ۱۰ کیلومتر (۶ مایل) امتداد دارد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: لبنان ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
بله اسراییل کار خیلی بدی کرده . اسراییل بد
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