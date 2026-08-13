باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بیت‌الله عبداللهی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اولویت‌های پیش روی سازمان تامین اجتماعی گفت: اولین کار مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی باید این باشد که شرکت‌های دولتی را واگذار کند؛ البته به قیمتی عادلانه، نه اینکه اموال مردم را با قیمت پایین واگذار کنند لذا در ابتدا باید شرکت‌ها را جمع‌وجور کند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه ماهیت ایجاد سازمان تامین اجتماعی خدمت به مردم است، اظهار کرد: بعد از آن، سازمان تامین اجتماعی بیشتر باید قشر ضعیف و کارگر را مدنظر داشته باشد، نه اینکه مثلاً شرکت‌های زیان‌ده را نگه داریم و بعد بیاییم بیمه کارگران را قطع کنیم.

باید از افراد توانمند در سازمان تامین اجتماعی بیشتر استفاده شود

این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه سازمان تامین اجتماعی فقط اسم تامین اجتماعی را تا به امروز داشته است، تصریح کرد: کارگران ساختمانی، قالیبافان و همه قشر‌های ضعیف باید تحت حمایت سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند. باید کاری کنیم که خود تأمین اجتماعی از شرکت‌های خودش کم کند و سازمان را جمع‌وجور کند.

عبداللهی در ادامه تاکید کرد: باید در مدیریت جدید افرادی که واقعاً می‌فهمند و توانایی بیشتری دارند، در این سازمان مورد استفاده قرار گیرد؛ نه اینکه افراد برای گرفتن حقوق و مزایای بیشتر به سازمان تامین اجتماعی منتقل شوند. امروز اکثر کارکنان دولت خواستار انتقال به این سازمان هستند. اولویت اول باید حل کردن معضل این شرکت‌ها باشد. آقای محمدی باید این کار را انجام دهد و باید بر این شرکت‌ها غلبه کرد.

از مدیرعامل جدید حمایت می‌کنیم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن آرزوی موفقیت برای مدیرعامل جدید این سازمان گفت: آقای محمدی دارای سابقه در سازمان فنی و حرفه‌ای بوده و امیدوار هستیم با آمدن وی در سازمان تامین اجتماعی تغییر و تحول ایجاد شود و ما نیز از رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی حمایت خواهیم کرد.