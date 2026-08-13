رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی از شناسایی و دستگیری یک گروه شکارچی غیرمجاز پیش از اقدام به شکار در منطقه حفاظت‌شده مراکان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - میثم رحمتی رئیس حفاظت محیط زیست خوی گفت: در جریان گشت و پایش محیط بانان در منطقه حفاظت‌شده مراکان خوی، یک گروه متخلف که با سلاح وارد منطقه شده بودند، شناسایی و پیش از اقدام به شکار متوقف شدند

وی ادامه داد: در این عملیات، افراد متخلف دستگیر و سلاح مورد استفاده آنان نیز کشف و ضبط شد.

رحمتی با بیان اینکه محیط بانان با رصد و پایش مستمر منطقه و شناسایی به‌موقع تحرکات افراد، از ادامه فعالیت غیرمجاز آنان جلوگیری کردند گفت: این اقدام نشان‌دهنده اهمیت حضور مستمر و هوشیاری محیطبانان در مناطق تحت مدیریت محیط زیست برای پیشگیری از شکار غیرمجاز و حفاظت از حیات‌وحش است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و تخلفات شکار و صید، موضوع را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

برچسب ها: دستگیری شکارچی ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
دستگیری شکارچی غیربومی کبک در سملقان
۳ شکارچی متخلف در کامیاران دستگیر شدند
رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان ازنا:
یک رأس بره میش وحشی در شهرستان ازنا کشف و ضبط شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha