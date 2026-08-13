باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری کیودو روز پنج‌شنبه گزارش داد که سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، به شدت نسبت به اولین سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به جزایر کوریل در خاور دور، منطقه‌ای که هر دو کشور آن را متعلق به خود می‌دانند، اعتراض کرد.

تاکایچی اظهارات پیشین توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، را تکرار کرد که گفته بود: «سرزمین‌های شمالی ... هم از نظر تاریخی و هم بر اساس قوانین بین‌المللی بخش ذاتی قلمرو ژاپن هستند و دولت ژاپن به شدت نسبت به این سفر اعتراض می‌کند.»

روابط روسیه و ژاپن از دیرباز تحت تأثیر تنش‌ها بر سر جزایر مورد مناقشه بوده است که در ژاپن به عنوان سرزمین‌های شمالی شناخته می‌شوند و در سال ۱۹۴۵ توسط اتحاد جماهیر شوروی تصرف شدند. جزایر اتوروف، کوناشیر، شیکوتان و گروه جزایر هابومای از زمان پایان جنگ جهانی دوم تحت کنترل روسیه بوده‌اند.

منبع: کیودو