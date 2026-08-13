باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - دستگردی، معاون اقتصادی منطقه آزاد ماکو، با اشاره به ظرفیتها و مشوقهای سرمایهگذاری در این منطقه گفت: منطقه آزاد ماکو با برخورداری از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله و تسهیل در واگذاری اراضی در حوزههای کشاورزی، صنعتی، گردشگری و سایر بخشها، به یکی از مناطق جذاب برای سرمایهگذاری تبدیل شده است.
وی اظهار کرد: منطقه آزاد ماکو به عنوان «بهشت سرمایهگذاری کشور» شناخته میشود و در ماههای گذشته شاهد افزایش قابل توجه ورود و حضور سرمایهگذاران در این منطقه بودهایم.
دستگردی افزود: شفافیت و تسهیل فرآیندها از اولویتهای اصلی منطقه آزاد ماکو است و تلاش میکنیم خدماتی که به سرمایهگذاران ارائه میشود با سرعت بیشتر، فرآیندهای تسهیلشده و حداکثر شفافیت انجام شود تا جذابیت حضور سرمایهگذاران در منطقه افزایش یابد.
معاون اقتصادی منطقه آزاد ماکو ادامه داد: با توجه به معرفی فرصتهای سرمایهگذاری موجود در منطقه، علاقهمندی سرمایهگذاران در حوزههای مختلف از جمله معادن، شیلات، کشاورزی، صنعت، حوزههای مالی و صرافی و همچنین بازرگانی افزایش یافته است.
وی با اشاره به حوزه خودرو گفت: سرمایهگذاران علاقهمندی بالایی نسبت به واردات خودرو از طریق منطقه آزاد ماکو دارند و در همین راستا، با پیشنهاد منطقه آزاد ماکو و دستور مدیرعامل سازمان، دو اقدام در دستور کار قرار گرفت.
دستگردی یکی از این اقدامات را کاهش عوارض کالای اساسی از ۶ درصد به ۳ درصد عنوان کرد و گفت: این اقدام خوشبختانه موجب رضایتمندی بازرگانان شد و از سوی دیگر کمک کرد کالاهای اساسی با نرخ پایینتری به دست مردم منطقه برسد. امیدواریم بتوانیم این موضوع را در سایر مناطق نیز دنبال کنیم.
آمادگی برای تأمین ماشینآلات و ناوگان حملونقل شهرداریها
معاون اقتصادی منطقه آزاد ماکو در ادامه از آمادگی این منطقه برای تأمین خودرو و ماشینآلات مورد نیاز شهرداریها خبر داد و گفت: با توجه به اعلام آمادگی بخش خصوصی، آمادهایم در قالب تهاتر، ماشینآلات سنگین از جمله ماشینآلات راهسازی، خودروهای سنگین و ناوگان حملونقل عمومی مورد نیاز شهرداریها را تأمین کنیم.
وی افزود: در این زمینه آمادگی داریم با همکاری بخش خصوصی، نیاز شهرداریهای استان آذربایجان غربی و استانهای همجوار و در ادامه سایر استانهای کشور را تأمین کنیم.
دستگردی درباره آخرین وضعیت این طرح گفت: این موضوع در حال حاضر در قالب پیشنهاد مطرح شده و استقبال خوبی از آن صورت گرفته است. برخی شهرداریها نیز مکاتباتی انجام داده و درخواستهای خود را ارائه کردهاند که این درخواستها در حال بررسی است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در نخستین فرصت، اقدامات لازم برای واردات تاکسی و ناوگان حملونقل عمومی باکیفیت انجام شود و شاهد حضور این خودروها در منطقه آزاد ماکو باشیم.