مدیران پرسپولیس با وجود جذب دانیال ایری، همچنان برای تقویت ترکیب خود به دنبال جذب محمد قربانی، بازیکن ایرانی الوحده امارات هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیران باشگاه پرسپولیس در ادامه برنامه‌های خود برای تقویت تیم، رایزنی‌ها با باشگاه الوحده امارات را برای جذب محمد قربانی دنبال می‌کنند. با وجود اینکه سرخپوشان با جذب دانیال ایری یکی از نیاز‌های خود را مرتفع کرده‌اند، اما همچنان اصرار بر اضافه کردن قربانی به جمع شاگردان مهدی تارتار دارند.

در حال حاضر، اصلی‌ترین مانع در مسیر انتقال این بازیکن، عدم تمایل باشگاه الوحده به واگذاری اوست که مذاکرات را با چالش مواجه کرده است. با این حال، مسئولان پرسپولیس همچنان امیدوارند در روز‌های آتی موفق به فراهم کردن شرایط انتقال او شوند. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا تلاش‌های مدیران سرخپوشان به نتیجه می‌رسد یا پرونده حضور قربانی در پرسپولیس، بار دیگر بسته خواهد شد.

برچسب ها: پرسپولیس ، محمد قربانی
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