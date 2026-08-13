همزمان با فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، شبکه نمایش دو مجموعه پرمخاطب «پایتخت ۲» و «نون خ» را به همت این شبکه در قالب فیلم آماده پخش کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز ماه ربیع‌الاول و پایان ایام محرم و صفر، این شبکه با تغییر جدول پخش خود، دو مجموعه پرمخاطب و محبوب تلویزیونی «پایتخت ۲» و «نون خ» را پخش می‌کند.

بر این اساس، «پایتخت ۲» به تهیه‌کنندگی الهام غفوری، پنجشنبه ۲۲ مردادماه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در فصل دوم «پایتخت»، خانواده نقی معمولی مأموریت دارند یک گنبد و گلدسته را از مازندران به تهران و سپس به روستایی در قشم منتقل کنند. آنها در مسیر عبور از شهر‌های مختلف با اتفاقات و موقعیت‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شوند و مردم هر شهر به استقبال این گنبد و گلدسته می‌روند.

محسن تنابنده، ریما رامین‌فر، احمد مهرانفر، علیرضا خمسه، مهران احمدی، نسرین نصرتی، هومن حاجی‌عبداللهی و جمعی دیگر از بازیگران در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

همچنین «نون خ» به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی، جمعه ۲۳ مردادماه ساعت ۲۱ روانه آنتن شبکه نمایش می‌شود.

«نون خ» داستانی اجتماعی با فضایی طنز دارد و روایتگر زندگی نورالدین خانزاده، صاحب یک کارگاه فرآوری تخمه آفتابگردان و پدر چهار دختر است. نورالدین محصول تخمه آفتابگردان کشاورزان منطقه را خریداری کرده و آن را به فردی در تهران به نام میرزایی فروخته است تا محصولات را در ترکیه به فروش برساند؛ اما با انتشار خبر فوت میرزایی، ماجرا وارد مسیر تازه‌ای می‌شود و کشاورزان برای دریافت پول محصولات خود، به سراغ نورالدین می‌آیند.

سعید آقاخانی، حمیدرضا آذرنگ، فریده سپاه‌منصور، هومن حاج‌عبداللهی، نعیمه نظام‌دوست، سیروس میمنت، علی صالحی، پاشا جمالی، نسرین مرادی، هدیه بازوند و ندا قاسمی از بازیگران این مجموعه هستند.

شبکه نمایش با آغاز ماه ربیع‌الاول و در ادامه رویکرد خود برای تنوع‌بخشی به جدول پخش، این دو مجموعه محبوب را در قالب فیلم برای مخاطبان خود آماده کرده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما 

برچسب ها: شبکه نمایش ، سریال پایتخت
خبرهای مرتبط
از شایعه‌ محمولهٔ سری تا توطئه‌های دولتی در یک مینی‌سریال پنج قسمتی در شبکه چهار
پخش «ستاره شرق» از شبکه نمایش در سالروز شهادت امام رضا (ع)
همزمان با بزرگداشت روز شهدای مدافع حرم؛ «روحینا» در قاب نمایش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
ای فیلم و تماشا کم بود حالا هم نمایش چند بار پخش میکنیناین دوتا سریال اخه ، سریال اسباب زحمت بذارید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
تکرار پخش چندین باره این سریال‌ها که در زمان خودش خوب بوده ولی الان تکراری و بی مزه شده را ، " تغییر جدول پخش" و " به همت شبکه ... " معرفی میکنید و انتظار مدال دارید !
فیلم جدید ، سریال خوب ، طلب میکند
۲
۲
پاسخ دادن
احسان خواجه‌امیری: پدرم عاشق مردم ایران بود
بدرقه «پهلوان آواز»؛ ایرج به خانه ابدی رفت
آلبرت کوچویی: رادیو پر از خاطرات خوب است/ بیش از ۶۰ سال با عشق در رادیو فعالیت کردم
آخرین اخبار
بدرقه «پهلوان آواز»؛ ایرج به خانه ابدی رفت
احسان خواجه‌امیری: پدرم عاشق مردم ایران بود
آلبرت کوچویی: رادیو پر از خاطرات خوب است/ بیش از ۶۰ سال با عشق در رادیو فعالیت کردم
«سید خراسانی»؛ روایتی تصویری از زندگی رهبر شهید در مسیر زائران حرم رضوی
«دیدار آخر»؛ روایت متفاوتی از تشییع رهبر انقلاب روی آنتن شبکه دو
همزمان با آغاز ماه ربیع‌الاول؛ «سریال‌باز» به آنتن شبکه تماشا بازگشت