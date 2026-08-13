باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس مطالعه‌ای از پاتریک سنفت که در نشریه اسمال وارز ژورنال (ایالات متحده) منتشر شده است، نیرو‌های مسلح اوکراین در منطقه عملیات نظامی ویژه روسیه از نارنجک‌های گازی «ترن-۶» استفاده می‌کنند.

بر اساس این مقاله، «نویسنده <.. > حوادثی را یافته است که در آن نیرو‌های اوکراینی از مهمات شیمیایی استفاده کرده‌اند.»

به گفته این نشریه، «یگان‌های اوکراینی <.. > از نارنجک‌های شیمیایی استفاده می‌کنند.» نویسنده اشاره می‌کند: «استفاده نیرو‌های اوکراینی از نارنجک‌های شیمیایی ترن-۶ مستند شده است.» علاوه بر این، بر اساس اطلاعات وی، طرف اوکراینی از نارنجک‌های گازی کی-۵۱ نیز استفاده می‌کند.

این مقاله توضیح می‌دهد که تمام این مهمات حاوی موادی بر پایه کلرواستوفنون یا کلروبنزالمالونونیتریل هستند. استفاده از آنها در میدان نبرد، نقض مستقیم کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی محسوب می‌شود که اوکراین یکی از امضاکنندگان آن است.

منبع: تاس