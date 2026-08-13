نشریه «اسمال وارز ژورنال» گزارش داد که موارد استفاده از اینسلاح‌های شیمیایی ممنوعه در طول درگیری به طور مکرر مستند شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس مطالعه‌ای از پاتریک سنفت که در نشریه اسمال وارز ژورنال (ایالات متحده) منتشر شده است، نیرو‌های مسلح اوکراین در منطقه عملیات نظامی ویژه روسیه از نارنجک‌های گازی «ترن-۶» استفاده می‌کنند.

بر اساس این مقاله، «نویسنده <.. > حوادثی را یافته است که در آن نیرو‌های اوکراینی از مهمات شیمیایی استفاده کرده‌اند.»

به گفته این نشریه، «یگان‌های اوکراینی <.. > از نارنجک‌های شیمیایی استفاده می‌کنند.» نویسنده اشاره می‌کند: «استفاده نیرو‌های اوکراینی از نارنجک‌های شیمیایی ترن-۶ مستند شده است.» علاوه بر این، بر اساس اطلاعات وی، طرف اوکراینی از نارنجک‌های گازی کی-۵۱ نیز استفاده می‌کند.

این مقاله توضیح می‌دهد که تمام این مهمات حاوی موادی بر پایه کلرواستوفنون یا کلروبنزالمالونونیتریل هستند. استفاده از آنها در میدان نبرد، نقض مستقیم کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی محسوب می‌شود که اوکراین یکی از امضاکنندگان آن است.

منبع: تاس

برچسب ها: تسلیحات شیمیایی ، جنگ روسیه و اوکراین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
نظامی های عزیز، خدا قوت. ساخت انواع نارنجک گازی فراموش نشود. جهت بیهوشی موقتی یا فلج موقتی یا کوری موقتی، یا گیجی و عدم تعادل موقتی و غیره
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