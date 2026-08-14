عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به تولید بیش از ۹۰ درصد زعفران دنیا، امکان ارزآوری حداقل یک میلیارد دلار زعفران با جلوگیری از خام فروشی وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر تقاضا برای خرید زعفران در ایام محرم و صفر افزایش می یابد.

به گفته وی، نوسانات جزئی قیمت زعفران ناشی از نزدیک شدن به آستانه فصل برداشت و افزایش تقاضا در ایام صفر است و با پایان ایام صفر شاهد بازار واقعی این محصول هستیم.

حسینی ادامه داد: در حال حاضر تقاضا برای خرید زعفران در بازارهای جهانی ناشی از کند بودن صادرات و افزایش هزینه ها بالاست و همین امر منجر به توسعه کشت زعفران در افغانستان شده است به طوریکه افغان ها با زعفران ایرانی برای خود بازارسازی می کنند و از طرفی سطح زیر کشت محصول خود را افزایش داده اند که استمرار این روند به زیان بزرگترین تولیدکننده زعفران خواهد بود.

نایب رئیس شورای ملی زعفران حداقل قیمت هر کیلو زعفران را ۱۷۰ میلیون تومان و حداکثر ۲۷۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: با پایان ماه صفر و عادی شدن روند مصرف زعفران باید منتظر ماند و دید که بازار به کدام سمت و سو می رود.

به گفته وی، با توجه به شرایط کشور، تا زمانیکه پروازهای خارجی به حد وسیع نرسد، از این رو در کنار موانع و مشکلات بازگشت ارز نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به آینده صادرات داشت.

میری تولید زعفران را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال شرایط تولید زعفران افزایشی باشد، اما برای تولید مناسب زعفران باید مدیریت مناسبی در بحث صادرات و تولید اعمال کنیم که متاسفانه به رغم آنکه بزرگترین‌ کننده محسوب می شویم، اما مدیریت منسجم در خصوص آموزش کشاورزان،  پرداخت تسهیلات و تامین نهاده ها نداریم و از طرفی به عزمی برای برطرف کردن موانع صادرات وجود ندارد.

عضو شورای ملی زعفران خام فروشی محصول را یکی از موانع سد راه اعلام کرد و افزود: در حال حاضر بر طبل خام فروشی کماکان می کوبیم و عزم و اراده جدی برای جلوگیری از آن نداریم. گفتنی است در شرایط فعلی حداقل می توان یک‌ میلیارد دلار درآمد ارزی از زعفران داشت.

وی گفت: از اوایل مهر می توان پیش بینی راجع به تولید داشت و در خصوص آمارهای نزدیک به واقعیت را در آبان می توان انجام داد.

برچسب ها: تولید زعفران ، قیمت زعفران ، صادرات زعفران
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