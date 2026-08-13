غول کشتیرانی آلمانی می‌گوید بسته شدن هرمز ۶۰۰ میلیون دلار برایش ضرر داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هاپاگ-لوید، یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری جهان، می‌گوید که بسته شدن تنگه هرمز به دلیل درگیری در خاورمیانه، ۶۰۰ میلیون دلار در سه‌ماهه دوم برای این گروه هزینه داشته است.

این غول کشتیرانی آلمانی روز پنج‌شنبه اعلام کرد که سود خالص آن به ۸۳ میلیون دلار کاهش یافته است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳۰۶ میلیون دلار بود. این شرکت افزود که صادرات قوی از آسیا و بهبود تقاضا در ایالات متحده تا حدودی خسارات ناشی از اختلالات خاورمیانه را جبران کرده است.

در بخش کشتیرانی خطی (لاینر)، سود عملیاتی به دلیل هزینه‌های اضافی برای سوخت، بیمه، انبارداری، تغییر مسیر و حمل‌ونقل داخلی پس از بسته شدن تنگه، از ۱۶۷ میلیون دلار به ۱۵۳ میلیون دلار کاهش یافت.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، شرکت کشتیرانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
خوب اقتصاد ما گل بلبل
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
تمام اقتصاد کشور نابود شده از آلمان حرف می زنید .مردم را بدبخت کردید.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
برای ماهم سودی نداشت ارزش ریال به فنا رفت
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
به گندمکاران بیچاره چقدر ضربه زد؟ چرا دولت پول گندمکاران رو نمیده؟ کشاورز بیچاره چطور باید زندگی کنه؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
ایران باید به آلمان خسارت بدهد.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
و بالای ۳۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
الان خوشحال باشیم؟ الان باید افتخار کنیم؟ انتقام چیو گرفتیم؟ چی گیر ما اومده؟
۱
۲
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France
ناشناس
۱۶:۲۸ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
۶۰۰ میلیون دلار پول خورد هست برای اروپا .....این ها سالیانه چند صد میلیارد یورو پول خرج جنگ اکراین میکنن ..خدایی از این اخبار بی ارزش که حال مردم رو بد میکنه پخش نکنین ...من الان خودم فرانسه هستم و از اینکه کشور عزیزم در حال جنگ هستش افسرده و ناراحت هستم خواهشن شما بدتر نکنین حال مردم رو
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
هر ماه ۶۳ میلیون تومن به اقتصاد هر ایرانی محاصره دریایی آمریکا ضرر میزنه ای ای ای
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
چقدر به اقتصاد خودمان ضربه زده؟!
۶
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
اونایی که منفی دادن حتما ایرانی نیستن حتما پول گیر دولتن
France
ناشناس
۱۶:۲۶ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
ضرر به اقتصاد خودمان که اصلا مشخص نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
اقتصاد خودمان اصلا" مهم نیست یعنی کسی نیست که در این زمینه چیزی بفهمد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
صفر درصد . خخخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
مهم اقتصاد دشمن است. باید دشمن زمین بخوره تا دیگه نتونه بر اموال ما دست دازی کنه
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