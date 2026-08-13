باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هاپاگ-لوید، یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری جهان، می‌گوید که بسته شدن تنگه هرمز به دلیل درگیری در خاورمیانه، ۶۰۰ میلیون دلار در سه‌ماهه دوم برای این گروه هزینه داشته است.

این غول کشتیرانی آلمانی روز پنج‌شنبه اعلام کرد که سود خالص آن به ۸۳ میلیون دلار کاهش یافته است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳۰۶ میلیون دلار بود. این شرکت افزود که صادرات قوی از آسیا و بهبود تقاضا در ایالات متحده تا حدودی خسارات ناشی از اختلالات خاورمیانه را جبران کرده است.

در بخش کشتیرانی خطی (لاینر)، سود عملیاتی به دلیل هزینه‌های اضافی برای سوخت، بیمه، انبارداری، تغییر مسیر و حمل‌ونقل داخلی پس از بسته شدن تنگه، از ۱۶۷ میلیون دلار به ۱۵۳ میلیون دلار کاهش یافت.

منبع: الجزیره