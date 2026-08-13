وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای، از انهدام ۲ هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری با دستگیری ۴ تروریست و کشته شدن ۲ تن از آنان در جنوب‌شرق کشور، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن بیانیه وزارت اطلاعات به این شرح است:

«بسمه تعالی 

به استحضار شهروندان گرامی می‌رساند در پرتو الطاف الهی و در ادامه اقدامات آفندی-پدافندی سربازان گمنام امام‌زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و هم افزایی رزمندگان غیور قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و دلاور مردان فراجا، ۲ هسته‌ی سازمان‌یافته وارداتی دیگر از گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی به هنگام ورود به کشور شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، در سلسله عملیات‌های نیرو‌های اطلاعاتی استان در شهرستان خاش، تعداد ۴ نفر از تروریست‌ها دستگیر و ۲ نفر دیگر در درگیری با نیرو‌های حافظ امنیت به هلاکت رسیدند.

این دو هسته‌ی عملیاتی آموزش‌دیده وارداتی مزدور دشمن آمریکایی-صهیونیستی قصد اجرای پروژه دشمن در ناامن‌سازی استان و ضربه به زیرساخت‌های اقتصادی جنوب استان را داشتند که قبل از هرگونه اقدام، شناسایی و متلاشی شدند.

همچنین در ادامه سلسله اقدامات نیرو‌های حافظ امنیت جهت تامین امنیت اجتماعی شهروندان استان، یک باند ۴ نفره سازمان‌یافته شرارت و مخل نظم و امنیت عمومی در شهرستان زاهدان که درصدد ربایش شهروندان این شهر و باج‌گیری از خانواده آنان بود، در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار گرفته و به همراه مقادیری سلاح و تجهیزات دستگیر شدند.

در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات (۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.

اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان
۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۵»

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برچسب ها: وزارت اطلاعات ، تیم تروریستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
قدر دو نعمت همه بدانیم. امنیت و سلامتی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
با همین دست فرمون برید جلو ...
انشاالله ریشه شون رو می سوزونید .
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
هرکسی بد ایران عزیز ما را میخواد خدا برای عزیزانش بد بیاره.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
بریده باد دست اجنبی
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
درد بلای شما بخور تو سر وطن‌فروشان خائن
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
خدا اونهایی که قصد بر اندازی و مخالفت با دین خدا و اسلام و جمهوری اسلامی ایران رو دارن به حق فاطمه الزهرا س نابودشان کنه، دچار گرفتاری و بلا بشن!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
خدا پشت و پناهتون باشه که اینقدر زحمت می کشید برای ایران
۳
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
زنده باد بچه های سپاه قدس و فراجا
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
حالا معلوم شد ترامپ ترکیه کارش چی بوده. ترکیه خواستگاه داعش و گروههای تکفیری هست
۶
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
مشکلات ما با سیاستمداران است و نه مردم ترکیه ...
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