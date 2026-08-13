باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مهدی شعبانی روز پنجشنبه اظهار کرد: در پی اعلام حادثه ریزش آوار در محله بانبرز شهر، نزدیکترین پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی بلافاصله به محل اعزام شد.
وی افزود: نیروهای اورژانس با همکاری عوامل آتشنشانی، نوجوان حادثهدیده را از زیر آوار خارج کردند و بلافاصله عملیات احیای قلبی ریوی پیشرفته توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی در محل آغاز شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: پس از انتقال مصدوم به بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام، عملیات احیای قلبی ریوی در این مرکز درمانی نیز ادامه یافت.
شعبانی یادآور شد: با وجود تلاش کارشناسان اورژانس و کادر درمان، این نوجوان به دلیل شدت جراحتهای وارده جان خود را از دست داد.