رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام از جان‌باختن دختر نوجوان ۱۴ ساله بر اثر ریزش دیوار خانه‌ای در مرکز استان خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مهدی شعبانی روز پنجشنبه اظهار کرد: در پی اعلام حادثه ریزش آوار در محله بانبرز شهر، نزدیک‌ترین پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی بلافاصله به محل اعزام شد.

وی افزود: نیروهای اورژانس با همکاری عوامل آتش‌نشانی، نوجوان حادثه‌دیده را از زیر آوار خارج کردند و بلافاصله عملیات احیای قلبی ریوی پیشرفته توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی در محل آغاز شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: پس از انتقال مصدوم به بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام، عملیات احیای قلبی ریوی در این مرکز درمانی نیز ادامه یافت.

شعبانی یادآور شد: با وجود تلاش کارشناسان اورژانس و کادر درمان، این نوجوان به دلیل شدت جراحت‌های وارده جان خود را از دست داد.

برچسب ها: حادثه ، ریزش دیوار
خبرهای مرتبط
‌‌ثبت ۶۷ میلیون تردد در محور‌های اربعینی/ ۲۴ زائر در تصادفات جان باختند
انتقال ۱۶۶ زائر حادثه دیده و جان‌باخته به کشور از مرز مهران
فراخوان ۲۳۰۰ اتوبوس برای جابه‌جایی ۷۵ هزار زائر باقی‌مانده در عراق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha