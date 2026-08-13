باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ذکی آکتورک، سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، روز پنج‌شنبه گفت که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان می‌توانند پذیرش کشور‌های دیگر را در پیمان دفاعی مشترک مکه که هفته گذشته امضا شد، بررسی کنند.

او گفت: «هدف نهایی ما ایجاد یک مکانیسم نهادی است که در زمان صلح به طور مؤثر عمل کند، برای بحران‌های احتمالی آماده باشد، و در صورت نیاز بتواند حمایت نظامی ملموسی ارائه دهد.» او تکرار کرد که این پیمان کاملاً دفاعی، جایگزین یا رقیب ناتو نیست و هدف آن افزایش امنیت و ثبات منطقه‌ای است.

آکتورک گفت که کشور‌های عضو قصد دارند رزمایش‌های نظامی مشترک را «از تمرین‌های فرماندهی و میدانی» آغاز کنند که بعداً به سامانه‌های دریایی، هوایی و پهپادی گسترش خواهد یافت. او افزود که حوزه مهم دیگر این توافق، صنایع دفاعی است و کشور‌های عضو برنامه‌ریزی می‌کنند تا تجهیزات را به طور مشترک توسعه و تولید کنند و همچنین در زمینه فناوری، نگهداری و لجستیک همکاری نمایند.

آکتورک در مورد تحولات خاورمیانه گفت که صلح و ثبات پایدار در منطقه در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که اسرائیل به اشغال و حملات خود در غزه و لبنان پایان دهد.

او گفت که اسرائیل حملاتی را ادامه می‌دهد که بحران انسانی در غزه را عمیق‌تر کرده است، همانطور که در گزارش‌های سازمان ملل نیز منعکس شده است.

آکتورک گفت: «رد طرح ۱۵ ماده‌ای غزه توسط اسرائیل، نشانه دیگری بود که این کشور سیاست توسعه‌طلبی منطقه‌ای را دنبال می‌کند. از سوی دیگر، با وجود توافقنامه چارچوبی که امضا شد، اسرائیل به طور مشابه حملات و فعالیت‌های نظامی خود را در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.»

او افزود: «ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که برای برقراری صلح و ثبات در منطقه، برای جامعه بین‌المللی ضروری است که با پایبندی به قوانین بین‌المللی و ارزش‌های انسانی، موضعی قاطع‌تر و محکم‌تر در برابر اقدامات اسرائیل اتخاذ کند.»

آکتورک همچنین اطلاعاتی در مورد هواپیمای اف-۱۶ که روز چهارشنبه در یالوا سقوط کرد، ارائه داد.

او گفت: «در ۱۲ اوت، یکی از هواپیما‌های اف-۱۶ نیروی هوایی ما که در چارچوب پرواز‌های انتخاب دانشجویی آکادمی نیروی هوایی ۲۰۲۶ در فرماندهی پایگاه اصلی ۱۸ در یالوا در حال انجام یک پرواز آموزشی بود، سقوط کرد.»

او افزود: «خلبان ما که با استفاده از صندلی پرتابگر از هواپیما خارج شد، در سلامت کامل به سر می‌برد. علت سقوط پس از یک بررسی دقیق مشخص خواهد شد.»

منبع: آناتولی