سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امکان پذیرش کشورهای دیگر در پیمان دفاعی مشترک مکه را بررسی خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ذکی آکتورک، سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، روز پنج‌شنبه گفت که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان می‌توانند پذیرش کشور‌های دیگر را در پیمان دفاعی مشترک مکه که هفته گذشته امضا شد، بررسی کنند.

او گفت: «هدف نهایی ما ایجاد یک مکانیسم نهادی است که در زمان صلح به طور مؤثر عمل کند، برای بحران‌های احتمالی آماده باشد، و در صورت نیاز بتواند حمایت نظامی ملموسی ارائه دهد.» او تکرار کرد که این پیمان کاملاً دفاعی، جایگزین یا رقیب ناتو نیست و هدف آن افزایش امنیت و ثبات منطقه‌ای است.

آکتورک گفت که کشور‌های عضو قصد دارند رزمایش‌های نظامی مشترک را «از تمرین‌های فرماندهی و میدانی» آغاز کنند که بعداً به سامانه‌های دریایی، هوایی و پهپادی گسترش خواهد یافت. او افزود که حوزه مهم دیگر این توافق، صنایع دفاعی است و کشور‌های عضو برنامه‌ریزی می‌کنند تا تجهیزات را به طور مشترک توسعه و تولید کنند و همچنین در زمینه فناوری، نگهداری و لجستیک همکاری نمایند.

آکتورک در مورد تحولات خاورمیانه گفت که صلح و ثبات پایدار در منطقه در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که اسرائیل به اشغال و حملات خود در غزه و لبنان پایان دهد.

او گفت که اسرائیل حملاتی را ادامه می‌دهد که بحران انسانی در غزه را عمیق‌تر کرده است، همانطور که در گزارش‌های سازمان ملل نیز منعکس شده است.

آکتورک گفت: «رد طرح ۱۵ ماده‌ای غزه توسط اسرائیل، نشانه دیگری بود که این کشور سیاست توسعه‌طلبی منطقه‌ای را دنبال می‌کند. از سوی دیگر، با وجود توافقنامه چارچوبی که امضا شد، اسرائیل به طور مشابه حملات و فعالیت‌های نظامی خود را در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.»

او افزود: «ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که برای برقراری صلح و ثبات در منطقه، برای جامعه بین‌المللی ضروری است که با پایبندی به قوانین بین‌المللی و ارزش‌های انسانی، موضعی قاطع‌تر و محکم‌تر در برابر اقدامات اسرائیل اتخاذ کند.»

آکتورک همچنین اطلاعاتی در مورد هواپیمای اف-۱۶ که روز چهارشنبه در یالوا سقوط کرد، ارائه داد.

او گفت: «در ۱۲ اوت، یکی از هواپیما‌های اف-۱۶ نیروی هوایی ما که در چارچوب پرواز‌های انتخاب دانشجویی آکادمی نیروی هوایی ۲۰۲۶ در فرماندهی پایگاه اصلی ۱۸ در یالوا در حال انجام یک پرواز آموزشی بود، سقوط کرد.»

او افزود: «خلبان ما که با استفاده از صندلی پرتابگر از هواپیما خارج شد، در سلامت کامل به سر می‌برد. علت سقوط پس از یک بررسی دقیق مشخص خواهد شد.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزارت دفاع ترکیه ، پاکستان ، عربستان
خبرهای مرتبط
پیام تبریک وزیر امور خارجه به همتای پاکستانی به مناسبت روز استقلال این کشور
هیئت امنیتی بلندپایه عراقی فردا به عربستان می‌رود 
عربستان به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان اشغالی توسط کلمبیا را محکوم كرد
حمله یمن به کشتی تجهیزات نظامی سعودی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
این پیمان نامه جوهرش نمیتونه دوام داشته باشه چون ایران دیگر ان کشور چند سال پیش تیست بلکه ابرقدرت چهارم دتیاست
بهترهست همه کشورهای منطقه باهم اتحادیه درست کنند مثل اتحادیه اروما
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
ایران به تنهایی ، قادر به حفظ امتیت منطقه و خود است
۴
۴
پاسخ دادن
ایران حمله تروریست‌‎های الجولانی به لبنان را خنثی کرد
جروزالم پست: ارتش اسرائیل از سرعت «شگفت‌آور» بازسازی توان موشکی ایران غافلگیر شد
ونس: هدف اصلی جنگ با ایران، «نفت ارزان برای آمریکایی‌ها» است
دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند
نیوزویک: سخنگوی جنجالی کاخ سفید در دوره خود به «سپر رسانه‌ای» ترامپ تبدیل شد
وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران شد
وزیر خارجه پاکستان از آمریکا خواست توافق با ایران را اجرایی کند
سید الحوثی توهین آمریکا و اسرائیل به قرآن را محکوم کرد
آمریکا ۲۵ درصد از پهپاد‌های ریپر را در جنگ با ایران از دست داد
آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس: یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پهپاد قرار گرفت
آخرین اخبار
واشنگتن با اعلام موضع در مناقشه جزایر کوریل، خود را وارد تنش مسکو و توکیو کرد
زاخارووا: هنوز پیشنهاد رسمی برای توافق دریای سیاه دریافت نشده است
دو کشته در پی انفجار در دوما سوریه
واکنش اولیانوف به اظهارات ونس: منطق واشنگتن در قبال ایران «قابل درک نیست»
تله اس-۴۰۰؛ چگونه سامانه روسی مانع از ورود ترکیه به باشگاه اف-۳۵ شد
آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس: یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پهپاد قرار گرفت
وزیر خارجه پاکستان از آمریکا خواست توافق با ایران را اجرایی کند
فیچ: بدهی آمریکا تا ۲۰۲۸ به ۱۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد
ادعای وزیر انرژی آمریکا: روزانه ۸ تا ۹ میلیون بشکه نفت از هرمز عبور می‌کند
تعرفه‌های غیرمعمول ترامپ بر واردات پهپاد به آمریکا
دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند
اوکراین پیشنهاد توقف متقابل حملات به اهداف غیرنظامی در دریای سیاه را به روسیه مطرح کرد
جروزالم پست: ارتش اسرائیل از سرعت «شگفت‌آور» بازسازی توان موشکی ایران غافلگیر شد
سنتکام مرگ ملوانان را انکار کرد، اما بحران سلامت روان در ناو لینکلن پابرجاست
وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران شد
تشکیل گروه چندملیتی پهپاد‌های تهاجمی آمریکا در غرب آسیا
سید الحوثی توهین آمریکا و اسرائیل به قرآن را محکوم کرد
ونس: هدف اصلی جنگ با ایران، «نفت ارزان برای آمریکایی‌ها» است
نیوزویک: سخنگوی جنجالی کاخ سفید در دوره خود به «سپر رسانه‌ای» ترامپ تبدیل شد
ایران حمله تروریست‌‎های الجولانی به لبنان را خنثی کرد
آمریکا ۲۵ درصد از پهپاد‌های ریپر را در جنگ با ایران از دست داد
داماد ترامپ به سرزمین‌های اشغالی سفر می‌کند
وزیر صهیونیست: سوریه «غزه بعدی» است
سوئیس روایتی از بازماندگان غزه را به اسکار می‌فرستد
گرینلند حفاری شرکت نفتی مرتبط با ترامپ را به تعویق انداخت
ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن جایگزین می‌شود
زلنسکی برای تأمین موشک‌های پاتریوت درخواست کمک کرد
لبنان توافق درباره کشور‌های ناظر خلع سلاح حزب‌الله را رد کرد
انصارالله پالایشگاه آرامکو در جنوب غربی عربستان را هدف قرار داد
ایتالیا فعلا توافق شنگن با اسپانیا را در حالت تعلیق نگه می‌دارد