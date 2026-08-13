باشگاه خبرنگاران جوان - استقلال فردا در ورزشگاه شهرقدس فصل جدید لیگ برتر را با دیدار مقابل مس شهر بابک آغاز می‌کند؛ تیمی تازه‌وارد که به گفته سهراب بختیاری‌زاده حریف ساده‌ای برای آبی‌پوشان نخواهد بود.

سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از این مسابقه با اشاره به شرایط متفاوت تیمش گفت: «مس شهر بابک تیمی خوب و منسجم است و اینکه خودمان را از پیش برنده بدانیم، خطرناک خواهد بود. امیدوارم لیگ را با پیروزی آغاز کنیم.»

بختیاری‌زاده درباره سکوت خود در هفته‌های اخیر و شرایط نقل‌وانتقالاتی استقلال توضیح داد: «اگر سکوت کردم، برای این بود که بازیکنان را از مسائل غیرفوتبالی دور نگه دارم. می‌دانستم دست ما در جذب بازیکن بسته است و احتمال باز نشدن پنجره وجود دارد. ترجیح دادم کمتر حرف بزنیم و بیشتر کار کنیم.»

او یکی از برنامه‌های اصلی خود را اعتماد به بازیکنان جوان دانست و اظهار داشت: «از بازیکنان امید برای حدنصاب تمرین استفاده کردم و استعداد‌های خوبی در اختیار داریم. اگر دستم باز باشد، حتماً از این جوان‌ها بازی می‌گیرم. تیم‌های پایه استقلال برای ما اهمیت زیادی دارند.»

سرمربی استقلال با انتقاد از شرایط سال‌های اخیر این باشگاه گفت: «یکی از مشکلات استقلال این بوده که تیم بیش از حد به سمت شرایط صنعتی رفته است. بعضی بازیکنان بیشتر از پیراهن تیم به پول اهمیت داده‌اند. ما باید دوباره به بازیکنان متعهد و باانگیزه اعتماد کنیم.»

بختیاری‌زاده تأکید کرد که بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات نباید بهانه‌ای برای تیم باشد: «نمی‌توانیم به خاطر بسته بودن پنجره گریه کنیم. این کار حرفه‌ای نیست. وقتی امکان تقویت نداریم، باید با همین بازیکنان متحد شویم و بهترین عملکرد را داشته باشیم.»

او همچنین درباره کنار گذاشتن برخی بازیکنان گفت: «عارف غلامی، جلالی و سهرابیان را نمی‌خواستم، اما مشکل انضباطی نداشتند. دنبال تیمی بودم که همه در کنار هم باشند و احساس کردم این سه بازیکن نمی‌توانند در مسیر مدنظر ما کمک کنند.»

بخش مهم صحبت‌های سرمربی استقلال به جدایی رامین رضاییان اختصاص داشت. بختیاری‌زاده گفت: «من از ابتدا رامین را می‌خواستم و هدفم حفظ اسکلت تیم بود. نام رضاییان، کوشکی، روزبه چشمی، اسلامی و یاسر آسانی را به باشگاه داده بودم.»

او ادامه داد: «من فقط از طریق باشگاه پیگیر بازیکنان بودم. همه این بازیکنان به جز رضاییان با من تماس گرفتند و دنبال این بودند که هرچه زودتر به تمرینات برگردند.»

بختیاری‌زاده درباره آخرین مذاکره‌اش با مدیر برنامه‌های رضاییان نیز گفت: «در هتل المپیک، به عنوان آخرین نفر با مدیر برنامه‌های رامین صحبت کردم و توضیح دادم که او در چه بخش‌هایی می‌تواند به تیم کمک کند. کمی از صحبت‌های رامین در برنامه تلویزیونی تعجب کردم.»

سرمربی استقلال در پایان با اشاره به جدایی رضاییان گفت: «اگر رامین می‌آمد، خیلی خوشحال می‌شدم؛ اما‌ای‌کاش در مبلغی که می‌خواست تخفیف می‌داد و برمی‌گشت. من برای حضور بازیکنی که دوستش دارم التماس نمی‌کنم.»

بختیاری‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش از عملکرد بازیکنان فعلی استقلال تمجید کرد و گفت عارف آقاسی نسبت به فصل گذشته آماده‌تر است، سامان سهرابیان فاصله کمی با تیم ملی دارد و صالح حردانی را «یک بازیکن واقعی» توصیف کرد.

او در نهایت ابراز امیدواری کرد استقلال با تکیه بر اتحاد، انگیزه و اعتماد به جوانان، فصل جدید را با نتیجه‌ای مطلوب آغاز کند.