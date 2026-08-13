باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه تهران در راستای اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان ممتاز و با هدف فراهم کردن زمینه جذب آنان در دوره‌های دکتری تخصصی (Ph.D) و کارشناسی ارشد، بر اساس آیین‌نامه شورای هدایت استعداد‌های درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از میان دانش‌آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر واجد شرایط، در رشته‌های تحصیلی اعلام‌شده، به شیوه استادمحور دانشجو می‌پذیرد.

بر این اساس پذیرش متقاضیان با نظر استاد میزبان و در قالب عنوان پروژه تخصصی انجام می‌شود. متقاضیان واجد شرایط باید پس از مطالعه دقیق شیوه‌نامه تا ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات و مدارک خود در سامانه جامع آموزشی دانشگاه تهران در بخش «پذیرش داوطلبان دکتری تخصصی یا کارشناسی ارشد استعداد درخشان استادمحور» اقدام کنند.

شرایط و الزامات ثبت‌نام

بر اساس اعلام دانشگاه تهران، انطباق رشته تحصیلی مورد تقاضا با رشته تحصیلی مقطع پیشین، مطابق دفترچه سازمان سنجش آموزش کشور الزامی است.

ثبت‌نام الکترونیکی شرط لازم برای بررسی درخواست متقاضیان است و به مدارک افرادی که در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت‌نام اقدام نکرده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

همچنین متقاضیان باید تمامی مدارک علمی، آموزشی و پژوهشی خود از جمله مقالات علمی، مقالات ارائه‌شده در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی، گواهی‌های علمی و آموزشی، توصیه‌نامه‌ها، کارنامه آزمون زبان عمومی معتبر، پیش‌نویس پایان‌نامه و سایر مدارک مورد نیاز را مطابق شیوه‌نامه، در بازه زمانی ثبت‌نام به صورت الکترونیکی در سامانه بارگذاری کنند.

شرایط پذیرش در دوره دکتری:

کارشناسی: داشتن حداقل معدل کل ۱۶.

همترازی معدل کارشناسی صرفاً برای دانشگاه‌های سطح یک کشور و حداکثر تا ۱ نمره امکان‌پذیر است. (دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، تبریز، علم و صنعت ایران، شیراز، اصفهان، علامه طباطبایی، شهید چمران اهواز و شهید باهنر کرمان)

کارشناسی ارشد: داشتن میانگین کل حداقل (۱۷) بدون احتساب نمره پایان‌نامه. معدل کارشناسی ارشد بدون اعمال همترازی ملاک عمل است.

حداکثر فاصله زمانی از فارغ‌التحصیلی: از تاریخ دانش‌آموختگی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ نباید بیش از سه سال یا سه دوره متوالی از فراخوان گذشته باشد. صرفاً دانش‌آموختگان از اول مهر ۱۴۰۲ تا ۳۱ شهریور ماه جاری مجاز به ثبت‌نام هستند.

متقاضی دکتری باید حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد:

- چاپ یا پذیرش حداقل یک مقاله مرتبط با رشته مورد تقاضا و یا مستخرج از پایان‌نامه در نشریات علمی معتبر. مجله‌ای که در آن مقاله، پذیرش یا چاپ شده است بایستی در لیست نشریات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای مجلات داخلی) و یا لیست نشریات معتبر و مورد تایید کمیته اعتبار سنجی نشریات دانشگاه تهران (برای مجلات خارجی) باشد.

-ثبت اختراع تأیید شده توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران یا مراجع معتبر بین‌المللی در دوران دانشجویی.

- تالیف یا مشارکت در تالیف حداقل یک عنوان کتاب علمی چاپ شده توسط دانشگاه‌های برتر کشور.

-رتبه در المپیاد علمی: کسب رتبه ۱ تا ۱۵ نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با ارائه گواهی سازمان سنجش آموزش کشور.

-رتبه در جشنواره‌های علمی معتبر: کسب رتبه ۱ تا ۳ در جشنواره‌های خوارزمی، فارابی، رازی، ابن‌سینا و علامه طباطبایی، با ارائه گواهی معتبر دبیرخانه مربوطه.

شرایط پذیرش در رشته‌های ارشد:

۱- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی مهرماه ۱۴۰۱ که پس از ۶ نیمسال، سه چهارم کل واحد‌های درسی را گذرانده و به لحاظ میانگین کل در محدوده ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی در دانشگاه خود باشند، می‌توانند در این فرایند شرکت کنند.

دارا بودن حداقل معدل ۱۶ در رشته‌های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و حداقل معدل ۱۷ برای رشته‌های علوم انسانی و سایر رشته‌ها الزامی است.

چنانچه ۲۰ درصد برتر دانشجویان حائز شرایط، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوط استفاده نکنند و ظرفیت دو سوم پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشته‌ای تکمیل نشود، در این صورت دانشجویان دانشگاه تهران که به لحاظ میانگین کل نمرات، جزء ۱۰ درصد برتر بعدی دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی خود قرار گیرند، می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.

۲-آخرین مهلت فراغت از تحصیل برای متقاضیان پذیرش بدون آزمون ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ است.

پذیرش بدون آزمون برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای همان سال امکان‌پذیر است.

پذیرش دوره‌های فرعی (گذراندن واحد‌های درسی مازاد از سایر رشته‌ها مانند کهاد و تغییر رشته) مورد تایید شورای هدایت استعداد درخشان نیست و به سنوات مجاز تحصیلی اضافه نمی‌شود. محاسبه معدل و تعداد واحد‌های درسی و نیمسال بر اساس صرفا رشته تحصیلی اصلی (تعداد کل واحد‌های فارغ‌التحصیلی دوره کارشناسی) در پایان ترم ششم صورت می‌پذیرد.

ظرفیت پذیرش بدون آزمون حداکثر به اندازه ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون دوره روزانه در هر کد رشته محل بر اساس دفترچه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور است. (عدد غیرصحیح به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل شود)، اختصاص دو سوم این ظرفیت به دانش آموختگان دانشگاه تهران و یک سوم باقیمانده به دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها الزامی است و امکان جایگزینی ظرفیت وجود ندارد.

واحد‌های درسی تطبیق داده شده، در محاسبه حد نصاب سه چهارم واحد‌های گذرانده لحاظ نخواهند شد. همچنین، وجود هرگونه درس مردودی در سوابق تحصیلی داوطلب، مانع از پذیرش درخواست وی خواهد بود.

دانشگاه تهران تأکید کرد؛ به مدارکی که در مهلت اعلام‌شده در سامانه بارگذاری نشوند، امتیازی تعلق نخواهد گرفت و متقاضیان برای اطلاع از جزئیات مدارک و نحوه امتیازدهی باید به شیوه‌نامه فراخوان مراجعه کنند.

در سامانه ثبت‌نام، امکان تغییر سال آزمون وجود ندارد و عنوان آزمون موردنظر «پذیرش داوطلبان استعداد‌های درخشان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد- استادمحور ۱۴۰۵» اعلام شده است.

تکمیل فرآیند ثبت‌نام به‌تنهایی هیچ حقی برای پذیرش داوطلب ایجاد نمی‌کند و پذیرش نهایی متقاضیان نیز منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود. همچنین پس از پذیرش، امکان تغییر رشته، محل تحصیل یا عنوان پروژه وجود ندارد.

دانشگاه تهران از داوطلبان خواسته است شناسه کاربری و گذرواژه اختصاصی خود را برای پیگیری فرآیند ثبت‌نام و مشاهده نتایج نزد خود حفظ کنند.

در این سامانه، منظور از «مجموعه امتحانی»، نام دانشکده یا دانشکدگان مربوطه است. همچنین تعدد کد‌های دانشگاه محل تحصیل یا استان در سامانه، مانعی برای ثبت‌نام ایجاد نمی‌کند و انتخاب نخستین کد نیز خللی در روند بررسی پرونده نخواهد داشت.

داوطلبان باید از بارگذاری تصاویر غیراستاندارد، اسکرین‌شات از صفحه نمایش به عنوان کارنامه و مدارکی که از وضوح کافی برخوردار نیستند، خودداری کنند.

پرداخت هزینه ثبت‌نام تنها برای یک رشته یا دانشکده مجاز است و داوطلبان باید از پرداخت‌های مکرر خودداری کنند.

دانشگاه تهران همچنین تصریح کرده است که مهلت ثبت‌نام قطعی و غیرقابل تمدید است و داوطلبان واجد شرایط باید مطابق شیوه‌نامه پیوست، مدارک مورد نیاز را به صورت الکترونیکی ارسال کنند.

بر اساس اعلام دانشگاه تهران، مراجعه حضوری برای پیگیری این فراخوان مجاز نیست و متقاضیان می‌توانند پرسش‌های خود درباره شیوه‌نامه را از طریق پست الکترونیکی Talent@ut.ac.ir یا تماس با دفتر استعداد‌های درخشان به شماره ۶۱۱۱۳۲۰۵، در روز‌های کاری از ساعت ۸ تا ۱۳ مطرح کنند.

برای پیگیری مشکلات فنی و سیستمی نیز متقاضیان باید موضوع را از طریق «میز خدمت الکترونیک» دانشگاه تهران به نشانی sd.ut.ac.ir اعلام کنند.