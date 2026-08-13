باشگاه خبرنگاران جوان - پیشثبتنام تکمیل ظرفیت میانپایه و پیشثبتنام پایه دهم در مدارس شاهد، برای سالتحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آغاز شده است. پیشثبتنام تکمیل ظرفیت میانپایه در مدارس شاهد، برای سالتحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ برای دو گروه امکانپذیر شد.
گروههای مجاز به پیشثبتنام عبارتند از فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان ۲۵٪ و بالاتر در همه پایهها.
این افراد لازم است پس از انتخاب مدرسه شاهد، از بخش «گروه متقاضی»، گزینه مربوطه (فرزند شهید، فرزند آزاده یا فرزند جانباز ۲۵ درصد و بالاتر) را انتخاب کرده و دکمه «استعلام» را بزنند.
پیشثبتنام صرفاً با هدف تکمیل ظرفیت انجام میشود و هیچگونه حقی برای ثبتنام قطعی ایجاد نمیکند.
زمانبندی ثبتنام تا ۳۱ مردادماه است و نحوه و آدرس اینترنتی پیشثبتنام صرفاً بهصورت اینترنتی و از طریق سامانه یکپارچه آموزشوپرورش به آدرس my.medu.ir است.
همچنین فرآیند پیشثبتنام اینترنتی برای ورود به پایه دهم در مدارس شاهد برای سالتحصیلی جدید آغاز شده است. والدین میتوانند در مهلت تعیین شده نسبت به ثبتنام اولیه فرزند خود اقدام کنند. زمانبندی ثبتنام تا ۶ شهریورماه و پیشثبتنام صرفاً به صورت اینترنتی و غیرحضوری است.
مراحل و نکات ضروری برای ثبتنام نیز به این صورت است که به سایت my.medu.ir مراجعه و از طریق نقش "والدین" و با شماره همراه خود وارد پنل کاربری شوید. گزینه "پیش ثبتنام" را انتخاب و سپس نوع مدرسه را روی "مدارس شاهد" تنظیم کنید. اطلاعات دانشآموز و والدین را وارد و پس از انتخاب مدرسه، فرآیند را نهایی و کد رهگیری را دریافت کنید. البته پیشثبتنام اینترنتی و دریافت کد رهگیری به معنای قبولی قطعی نیست. پذیرش نهایی پس از بررسی مدارک توسط مدرسه و احراز شرایط و ظرفیت اعلام میشود. اولویت پذیرش نیز با دانشآموزان شاهد و ایثارگر است.
شرط علمی پیش ثبتنام پایه دهم مدارس شاهد در رشتههای نظری شامل قبولی خردادماه در پایه نهم، نمره سالانه ۱۵ در همه درسها، معدل سالانه حداقل ۱۷ و در رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش شامل قبولی خردادماه در پایه نهم، نمره ۱۳ در همه درسها و معدل سالانه حداقل ۱۵.
لازم به ذکر است که فرزندان جانبازان تا ۲۵ درصد میتوانند حداکثر در ۲ درس کمتر از حد نصاب نمره داشته باشند.