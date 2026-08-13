رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران ـ شمال و جاده چالوس از ساعت ۱۶ امروز (۲۲ مرداد) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: به دلیل ترافیک سنگین و بهمنظور تسهیل بازگشت مسافران از سمت شمال به جنوب، مقرر شده است از ساعت ۱۶:۰۰ امروز، ۲۲ مردادماه، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران ـ شمال ممنوع شود و در ادامه، مسیر (شمال به جنوب) به صورت یکطرفه مدیریت شود.
وی افزود: این محدودیتهای ترافیکی تا پایان وضعیت ترافیک سنگین و تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت و زمان رفع محدودیتها بر اساس شرایط ترافیکی محورهای شمالی تعیین میشود.
سردار کرمیاسد با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال در حدفاصل بیلقان تا پورکان و محدوده سیاهبیشه و در مسیر شمال به جنوب در محدودههای میانک و مکارود، ترافیک سنگین گزارش شده است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال و محدوده انتهای آزادراه، ترافیک سنگین است. همچنین در محور هراز مسیر شمال به جنوب در محدوده سهراهی چلاو و در محور فیروزکوه در مسیر رفت و برگشت محدوده شهر دماوند، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی گفت: در حال حاضر تردد در محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب و محور هراز در مسیر جنوب به شمال روان است.
سردار کرمیاسد همچنین با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی افزود: در حال حاضر هیچگونه مداخله جوی در محورهای شمالی کشور گزارش نشده است.
وی درباره وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به استان خراسان رضوی نیز اظهار کرد: تردد در محورهای نیشابور ـ مشهد، تربت حیدریه ـ مشهد و قوچان ـ مشهد روان گزارش شده است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی مسیر اطلاع پیدا کرده و با توجه به اعمال محدودیتهای ترافیکی، توصیههای پلیس را مورد توجه قرار دهند.