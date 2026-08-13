باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - عباس ساکی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، با اشاره به ظرفیت بالای تولید خرما در استان، گفت: در حال حاضر بیش از ۶ میلیون اصله نخل خرما در خوزستان، مثمر و بارور هستند و این استان یکی از قطب‌های اصلی تولید خرما در کشور محسوب می‌شود.

او با بیان اینکه ۹۰ درصد خرمای استان در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، شادگان، کارون، بهبهان و ماهشهر تولید می‌شود، افزود: این شهرستان‌ها به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، بیشترین سطح زیر کشت نخیلات را به خود اختصاص داده‌اند و محصولات مرغوب و باکیفیتی را روانه بازار می‌کنند.

آقای ساکی در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی این سازمان، اضافه کرد: به همت جهاد کشاورزی، امسال تعداد قابل‌توجهی از نخل‌های خوزستان زیر پوشش بیمه فراگیر قرار گرفته‌اند و بیش از ۲۹ هزار هکتار از نخیلات استان بیمه شده‌اند تا امنیت خاطر بیشتری برای نخلداران فراهم شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی این محصول، یادآور شد: صادرات خرما به کشورهای ترکیه، آذربایجان و ارمنستان در دستور کار قرار دارد و با توجه به مرغوبیت بالای خرمای خوزستان، استقبال خوبی از این محصول در بازارهای خارجی صورت گرفته است.

این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه ۴۱ هزار هکتار نخیلات در استان خوزستان وجود دارد، اظهار امیدواری کرد: امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ هزار تن خارک و رطب و همچنین ۴۵۰ هزار تن خرمای مرغوب و باکیفیت از نخلستان‌های استان برداشت و روانه بازارهای داخلی و خارجی شود که این میزان، نشان‌دهنده عزم جدی کشاورزان و حمایت‌های موثر جهاد کشاورزی است.