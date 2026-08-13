مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم از آزادی هشت مددجوی زندانی جرایم غیرعمد به مناسبت شهادت امام رضا (علیه‌السلام) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم گفت: به مناسبت شهادت حضرت امام رضا علیه‌السلام، زمینه آزادی ۸ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در استان فراهم شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بنیادی افزود: مجموع بدهی این زندانیان حدود ۱۰۰ میلیارد ریال بود که بخش قابل توجهی از این مبلغ با مساعدت و تصمیم مراجع قضایی، مشمول تقسیط قرار گرفت. 

وی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده توسط ستاد دیه و مساعدت خیرین نیکوکار، پیش‌قسط تعیین‌شده برای این افراد از محل کمک‌های خیرخواهانه پرداخت شد و در نهایت این ۸ زندانی پس از طی مراحل قانونی از زندان آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند. 

مدیر کل زندان‌های استان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و همراهی خیرین، خاطرنشان کرد: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، اقدامی ارزشمند برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌هایی است که ناخواسته درگیر مشکلات ناشی از محکومیت مالی یکی از اعضای خود شده‌اند. 

وی با اشاره به نقش خیرین در فراهم شدن زمینه آزادی زندانیان گفت: مشارکت مردم نیکوکار و خیرین می‌تواند گره‌گشای بسیاری از پرونده‌های مالی و زمینه‌ساز بازگشت افراد به زندگی و کانون خانواده باشد.

منبع:اروابط عمومی اداره کل زندان های قم

برچسب ها: آزادی زندانیان غیر عمد ، شهادت امام رضا (ع)
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