باشگاه خبرنگاران جوان -مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم گفت: به مناسبت شهادت حضرت امام رضا علیهالسلام، زمینه آزادی ۸ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در استان فراهم شد.
حجتالاسلام والمسلمین حسین بنیادی افزود: مجموع بدهی این زندانیان حدود ۱۰۰ میلیارد ریال بود که بخش قابل توجهی از این مبلغ با مساعدت و تصمیم مراجع قضایی، مشمول تقسیط قرار گرفت.
وی گفت: با پیگیریهای انجامشده توسط ستاد دیه و مساعدت خیرین نیکوکار، پیشقسط تعیینشده برای این افراد از محل کمکهای خیرخواهانه پرداخت شد و در نهایت این ۸ زندانی پس از طی مراحل قانونی از زندان آزاد و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
مدیر کل زندانهای استان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و همراهی خیرین، خاطرنشان کرد: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، اقدامی ارزشمند برای کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از خانوادههایی است که ناخواسته درگیر مشکلات ناشی از محکومیت مالی یکی از اعضای خود شدهاند.
وی با اشاره به نقش خیرین در فراهم شدن زمینه آزادی زندانیان گفت: مشارکت مردم نیکوکار و خیرین میتواند گرهگشای بسیاری از پروندههای مالی و زمینهساز بازگشت افراد به زندگی و کانون خانواده باشد.
منبع:اروابط عمومی اداره کل زندان های قم