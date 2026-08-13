امروز پنج شنبه شاخص کیفیت هوا در قم به علت آلاینده ذرات معلق در شرایط ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان -براساس اطلاعات ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ صبح، دریافتی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز پنج شنبه مورخ ۲۲ مرداد ماه شاخص کیفیت هوا در شهر های قم و جعفریه به علت آلاینده ذرات معلق ( PM2.5) در شرایط ناسالم و در شهر کهک در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

 توصیه می شود: افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت های طولانی یا سنگين خارج از منزل را كاهش دهند.

سایر افراد نیز باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: هواشناسی قم ، وضعیت جوی قم
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