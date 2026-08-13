باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ حجت‌الاسلام مهدی دادآفرین، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد، صمن تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت محمد (ص)امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت امام رضا علیه السلام، با تبیین الگوی نوین مقابله با پروژه‌های نفوذ دشمن، بر ضرورت عبور از «نظام عملیاتی پنج‌گانه» شامل بصیرت، انسجام، اقتدار، صلابت و هدف‌گذاری تمدنی تأکید کرد.

وی مأمونیسم مدرن را تلاش جریانات استکبار برای مهار جبهه مقاومت از طریق ابزار‌های رسانه‌ای و جنگ نرم دانست.

حجت‌الاسلام دادآفرین در سخنانی راهبردی، با بازخوانی الگو‌های تاریخی، پروژه ولایتعهدی مأمون عباسی را با ابزار‌های نوین دشمن در عصر حاضر (ایالات متحده و رژیم صهیونیستی) مقایسه کرد.

وی اظهار داشت: همان‌گونه که امام رضا (ع) با توازن میان رحمت و قدرت در برابر مأمون ایستادگی کردند، امروز نیز جبهه حق باید با بهره‌گیری از سیره ایشان، از پروژه‌های اسلام میانه‌رو و عادی‌سازی صهیونیسم جلوگیری کند.

وی در ادامه، پنج گام کلیدی برای مقابله با این تهدیدات را تشریح کرد وافزود: در مرحله نخست، شناسایی مأمونیسم مدرن از طریق بصیرت سیاسی ضروری است. در گام دوم، ایجاد انسجام در شبکه‌های اجتماعی و هیئت‌ها به عنوان سد دفاعی در برابر نفاق، اهمیت حیاتی دارد.

دادآفرین همچنین بر ضرورت جهاد تبیین در میدان رسانه و مقابله با امپراتوری رسانه‌ای دشمن از طریق تولید محتوای هوشمند، تأکید کرد و گفت: مؤمن باید در عین تواضع، در برابر جنایات صهیونیسم صلابت داشته باشد و مرزبندی هویتی خود را حفظ کند.