حجت‌الاسلام داد آفرین گفت: امروز جبهه حق باید با بهره‌گیری از سیره امام رضا (ع)، از پروژه‌های اسلام میانه‌رو و عادی‌سازی صهیونیسم جلوگیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ حجت‌الاسلام مهدی دادآفرین، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد، صمن تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت محمد (ص)امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت امام رضا علیه السلام، با تبیین الگوی نوین مقابله با پروژه‌های نفوذ دشمن، بر ضرورت عبور از «نظام عملیاتی پنج‌گانه» شامل بصیرت، انسجام، اقتدار، صلابت و هدف‌گذاری تمدنی تأکید کرد. 

وی مأمونیسم مدرن را تلاش جریانات استکبار برای مهار جبهه مقاومت از طریق ابزار‌های رسانه‌ای و جنگ نرم دانست.

حجت‌الاسلام دادآفرین در سخنانی راهبردی، با بازخوانی الگو‌های تاریخی، پروژه ولایتعهدی مأمون عباسی را با ابزار‌های نوین دشمن در عصر حاضر (ایالات متحده و رژیم صهیونیستی) مقایسه کرد. 

وی اظهار داشت: همان‌گونه که امام رضا (ع) با توازن میان رحمت و قدرت در برابر مأمون ایستادگی کردند، امروز نیز جبهه حق باید با بهره‌گیری از سیره ایشان، از پروژه‌های اسلام میانه‌رو و عادی‌سازی صهیونیسم جلوگیری کند.

وی در ادامه، پنج گام کلیدی برای مقابله با این تهدیدات را تشریح کرد وافزود: در مرحله نخست، شناسایی مأمونیسم مدرن از طریق بصیرت سیاسی ضروری است. در گام دوم، ایجاد انسجام در شبکه‌های اجتماعی و هیئت‌ها به عنوان سد دفاعی در برابر نفاق، اهمیت حیاتی دارد.

دادآفرین همچنین بر ضرورت جهاد تبیین در میدان رسانه و مقابله با امپراتوری رسانه‌ای دشمن از طریق تولید محتوای هوشمند، تأکید کرد و گفت: مؤمن باید در عین تواضع، در برابر جنایات صهیونیسم صلابت داشته باشد و مرزبندی هویتی خود را حفظ کند.

برچسب ها: دین اسلام ، جهاد تبیین و روشنگری ، ایستادگی مقابل دشمنان ، سازمان تبلیغات یزد ، سیره امام رضا
خبرهای مرتبط
آیت‌الله ناصری:
برنامه‌های تبلیغی دین محدود به قشری خاص از جامعه نشود
ضرورت جلوگیری از سستی و رکود و ایجاد امید در جامعه
از حبس سیاسی تا فرصت تمدنی؛ امام رضا(ع) چگونه نقشه مأمون را خنثی کرد؟
زارع مهذبیه:
جهاد تبیین و روشنگری نیازمند آگاهی و تحقیق است
انتشار سه کتاب با موضوع سیره و زندگی امام رضا علیه السلام+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
از هجرت نبوی تا قیام آخرالزمانی؛ تحلیل ابعاد تمدن‌سازی و الزامات جبهه حق در عصر ظهور
آخرین اخبار
از هجرت نبوی تا قیام آخرالزمانی؛ تحلیل ابعاد تمدن‌سازی و الزامات جبهه حق در عصر ظهور
تجلی سنت‌های کهن در مهریز؛ نخل‌برداری و تعزیه در عصر روز پایانی ماه صفر
بازخوانیِ پیوند ناگسستنی «دارالعباده» با سیره رضوی؛ یزد غرق در ماتم هشتمین خورشید
جبهه حق با بهره‌گیری از سیره امام رضا (ع)، از پروژه‌های اسلام میانه‌رو و عادی‌سازی صهیونیسم جلوگیری کند