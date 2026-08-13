باشگاه خبرنگاران جوان_ سرهنگ خواجه پور گفت: در پی وقوع دو فقره سرقت منزل در حوزه استحفاظی شهر بهرمان و گزارش سرقت مقادیر قابل توجهی طلاجات، مأموران انتظامی با اجرای عملیات منسجم و همکاری اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند.

وی افزود: ارزش طلاجات مسروقه کشف‌شده ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده که تمامی اموال کشف و پس از طی مراحل قانونی به مال‌باختگان بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی رفسنجان ضمن قدردانی از همکاری بسیج در تأمین امنیت عمومی از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و تجهیز منازل به سیستم‌های حفاظتی، موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

منبع: پلیس کرمان