شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم سوگواری دهه پایانی ماه صفر در شهستان خوی استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با دهه پایانی ماه صفر، مراسم عزاداری خیابانی در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی برگزار شد. این مراسم در میان استقبال و همراهی گسترده مردم برگزار شد و حال‌وهوایی احساسی و ماندگار به گردهمایی مردمی بخشید؛ و حضورخواهران و برادران عزیز با شروع دعای فرج الهی عظم البلا، سرود، دکلمه خانی ومداحی مداحان اهل بیت عصمت وطهارت (ع) و شعار‌های عزیزان علیه رژیم غاصب صهیونیستی، مرگ بر آمریکا و اسرائیل همراه با پذیرایی شربت شیرین و چای برگزار شد.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی