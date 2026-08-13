شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم سوگواری دهه پایانی ماه صفر در شهستان خوی استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با دهه پایانی ماه صفر، مراسم عزاداری خیابانی در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی برگزار شد. این مراسم در میان استقبال و همراهی گسترده مردم برگزار شد و حال‌وهوایی احساسی و ماندگار به گردهمایی مردمی بخشید؛ و حضورخواهران و برادران عزیز با شروع دعای فرج الهی عظم البلا، سرود، دکلمه خانی ومداحی مداحان اهل بیت عصمت وطهارت (ع) و شعار‌های عزیزان علیه رژیم غاصب صهیونیستی، مرگ بر آمریکا و اسرائیل همراه با پذیرایی شربت شیرین و چای برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنیم.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

مراسم عزاداری خیابانی ایام عزای دهه آخر ماه صفر

مراسم عزاداری خیابانی ایام عزای دهه آخر ماه صفر
 
ایام عزای دهه آخر ماه صفر
 
مراسم عزاداری خیابانی ایام عزای دهه آخر ماه صفر
 
مراسم عزاداری خیابانی ایام عزای دهه آخر ماه صفر
 
مراسم عزاداری خیابانی ایام عزای دهه آخر ماه صفر
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برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، ماه صفر ، سوژه خبری
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