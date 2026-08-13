مصر و امارات خواستار توقف اقدامات تنش‌زای اسرائیل و اجرای کامل طرح صلح غزه شدند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی تحولات اخیر منطقه‌ای، بدر عبدالعاطی (وزیر خارجه مصر) و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان (وزیر خارجه امارات) در تماسی تلفنی، بر لزوم توقف اقدامات تنش‌زای رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری، اجرای کامل مرحله اول طرح صلح آمریکا و تداوم تلاش‌ها برای حل بحران سودان تأکید کردند.

دو طرف در این گفت‌و‌گو با تمجید از روابط برادرانه و راهبردی مصر و امارات، بر اراده مشترک خود برای تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.

وزرای خارجه دو کشور همچنین با تبادل نظر درباره آخرین تحولات منطقه، بر اهمیت تشدید تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها، کنترل بحران و بازگشت به تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران به عنوان گامی برای ازسرگیری مسیر‌های سیاسی و دیپلماتیک و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها تأکید کردند. طرفین بر لزوم احترام به حقوق بین‌الملل و حفظ امنیت و آزادی دریانوردی بین‌المللی نیز تأکید ورزیدند.

در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، وزرای خارجه مصر و امارات با بررسی تحولات غزه و کرانه باختری در سایه اقدامات تنش‌زای اسرائیل، بر اهمیت تکمیل و اجرای کامل مرحله اول طرح صلح دونالد ترامپ بر اساس نقشه راه اعلام‌شده تأکید کردند. آنها همچنین بر ضرورت توقف اقدامات تنش‌زای اسرائیل در کرانه باختری و رد هرگونه اقدامی که فرصت‌های صلح و راهکار دو دولت را تضعیف کند، تأکید نمودند.

در پایان، دو طرف ضمن بررسی تحولات سودان، بر ادامه رایزنی‌ها و هماهنگی‌های نزدیک در دوره پیش‌رو برای پشتیبانی از امنیت و ثبات منطقه‌ای توافق کردند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مصر ، وزیر خارجه امارات
خبرهای مرتبط
تاکید قاهره بر اجرای توافق آتش‌بس غزه
مصر: آوارگی فلسطینیان از غزه همچنان خط قرمز است
هرمز؛ برگ برنده ایران در بازطراحی نقشه سیاسی خاورمیانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران حمله تروریست‌‎های الجولانی به لبنان را خنثی کرد
جروزالم پست: ارتش اسرائیل از سرعت «شگفت‌آور» بازسازی توان موشکی ایران غافلگیر شد
ونس: هدف اصلی جنگ با ایران، «نفت ارزان برای آمریکایی‌ها» است
دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند
نیوزویک: سخنگوی جنجالی کاخ سفید در دوره خود به «سپر رسانه‌ای» ترامپ تبدیل شد
وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران شد
وزیر خارجه پاکستان از آمریکا خواست توافق با ایران را اجرایی کند
سید الحوثی توهین آمریکا و اسرائیل به قرآن را محکوم کرد
آمریکا ۲۵ درصد از پهپاد‌های ریپر را در جنگ با ایران از دست داد
آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس: یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پهپاد قرار گرفت
آخرین اخبار
واشنگتن با اعلام موضع در مناقشه جزایر کوریل، خود را وارد تنش مسکو و توکیو کرد
زاخارووا: هنوز پیشنهاد رسمی برای توافق دریای سیاه دریافت نشده است
دو کشته در پی انفجار در دوما سوریه
واکنش اولیانوف به اظهارات ونس: منطق واشنگتن در قبال ایران «قابل درک نیست»
تله اس-۴۰۰؛ چگونه سامانه روسی مانع از ورود ترکیه به باشگاه اف-۳۵ شد
آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس: یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پهپاد قرار گرفت
وزیر خارجه پاکستان از آمریکا خواست توافق با ایران را اجرایی کند
فیچ: بدهی آمریکا تا ۲۰۲۸ به ۱۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد
ادعای وزیر انرژی آمریکا: روزانه ۸ تا ۹ میلیون بشکه نفت از هرمز عبور می‌کند
تعرفه‌های غیرمعمول ترامپ بر واردات پهپاد به آمریکا
دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند
اوکراین پیشنهاد توقف متقابل حملات به اهداف غیرنظامی در دریای سیاه را به روسیه مطرح کرد
جروزالم پست: ارتش اسرائیل از سرعت «شگفت‌آور» بازسازی توان موشکی ایران غافلگیر شد
سنتکام مرگ ملوانان را انکار کرد، اما بحران سلامت روان در ناو لینکلن پابرجاست
وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران شد
تشکیل گروه چندملیتی پهپاد‌های تهاجمی آمریکا در غرب آسیا
سید الحوثی توهین آمریکا و اسرائیل به قرآن را محکوم کرد
ونس: هدف اصلی جنگ با ایران، «نفت ارزان برای آمریکایی‌ها» است
نیوزویک: سخنگوی جنجالی کاخ سفید در دوره خود به «سپر رسانه‌ای» ترامپ تبدیل شد
ایران حمله تروریست‌‎های الجولانی به لبنان را خنثی کرد
آمریکا ۲۵ درصد از پهپاد‌های ریپر را در جنگ با ایران از دست داد
داماد ترامپ به سرزمین‌های اشغالی سفر می‌کند
وزیر صهیونیست: سوریه «غزه بعدی» است
سوئیس روایتی از بازماندگان غزه را به اسکار می‌فرستد
گرینلند حفاری شرکت نفتی مرتبط با ترامپ را به تعویق انداخت
ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن جایگزین می‌شود
زلنسکی برای تأمین موشک‌های پاتریوت درخواست کمک کرد
لبنان توافق درباره کشور‌های ناظر خلع سلاح حزب‌الله را رد کرد
انصارالله پالایشگاه آرامکو در جنوب غربی عربستان را هدف قرار داد
ایتالیا فعلا توافق شنگن با اسپانیا را در حالت تعلیق نگه می‌دارد