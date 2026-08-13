باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی تحولات اخیر منطقه‌ای، بدر عبدالعاطی (وزیر خارجه مصر) و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان (وزیر خارجه امارات) در تماسی تلفنی، بر لزوم توقف اقدامات تنش‌زای رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری، اجرای کامل مرحله اول طرح صلح آمریکا و تداوم تلاش‌ها برای حل بحران سودان تأکید کردند.

دو طرف در این گفت‌و‌گو با تمجید از روابط برادرانه و راهبردی مصر و امارات، بر اراده مشترک خود برای تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.

وزرای خارجه دو کشور همچنین با تبادل نظر درباره آخرین تحولات منطقه، بر اهمیت تشدید تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها، کنترل بحران و بازگشت به تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران به عنوان گامی برای ازسرگیری مسیر‌های سیاسی و دیپلماتیک و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها تأکید کردند. طرفین بر لزوم احترام به حقوق بین‌الملل و حفظ امنیت و آزادی دریانوردی بین‌المللی نیز تأکید ورزیدند.

در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، وزرای خارجه مصر و امارات با بررسی تحولات غزه و کرانه باختری در سایه اقدامات تنش‌زای اسرائیل، بر اهمیت تکمیل و اجرای کامل مرحله اول طرح صلح دونالد ترامپ بر اساس نقشه راه اعلام‌شده تأکید کردند. آنها همچنین بر ضرورت توقف اقدامات تنش‌زای اسرائیل در کرانه باختری و رد هرگونه اقدامی که فرصت‌های صلح و راهکار دو دولت را تضعیف کند، تأکید نمودند.

در پایان، دو طرف ضمن بررسی تحولات سودان، بر ادامه رایزنی‌ها و هماهنگی‌های نزدیک در دوره پیش‌رو برای پشتیبانی از امنیت و ثبات منطقه‌ای توافق کردند.

منبع: الجزیره