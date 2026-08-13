سومین حرم اهل بیت (ع) در سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، امام رضا (ع)، یکپارچه غرق در عزا و ماتم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - شیراز، سومین حرم اهل‌بیت (ع)، در سالروز شهادت امام رضا (ع) یکپارچه سیاه‌پوش و غرق در ماتم بود؛ سوگوارانی که با نوای «السلام علیک یا علی بن موسی‌الرضا» مسیر عشق و ارادت را تا حرم مطهر شاهچراغ (ع) پیمودند.

آیین حرکت دسته عزاداری هیأت جان‌نثاران صاحب‌الزمان (عج) امروز پنجشنبه و هم‌زمان با سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت، از چهارراه مشیر شیراز آغاز شد.

عزاداران در حالی که نوای جانسوز «السلام علیک یا غریب‌الغربا» در خیابان‌ها طنین‌انداز بود، به سمت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) حرکت کردند. دهه‌نودی‌ها در پیشاپیش این جمعیت، پرچم هیأت را به دست گرفته بودند و دسته‌های زنجیرزنی و سینه‌زنی پشت سر آنان حرکت می‌کردند؛ صحنه‌ای از پیوند نسل‌ها در سوگ خاندان عصمت و طهارت (ع).

هم‌زمان، معابر و خیابان‌های شیراز میزبان دسته‌های عزاداری، سینه‌زنی، زنجیرزنی و آیین سنج و دمام بود و صدای نوحه‌خوانی و حرکت هماهنگ زنجیرها، فضای شهر را آکنده از اندوه شهادت امام رئوف کرده بود.

سوگواران در پایان این آیین، با حضور در حرم مطهر شاهچراغ (ع)، ارادت و تسلیت خود را به پیشگاه برادر بزرگوار امام رضا (ع) عرض کردند و با سینه‌زنی و نوحه‌خوانی، در غم شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) اشک ماتم ریختند.