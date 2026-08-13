وزیر امور خارجه ژاپن، با احضار سفیر روسیه در توکیو، اعتراض شدید دولت ژاپن را به دنبال اولین بازدید رسمی پوتین از جزیره ایتوروپ ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، امروز (پنج‌شنبه) با احضار نیکولای نوزدرف، سفیر روسیه در توکیو، اعتراض شدید دولت ژاپن را به دنبال اولین بازدید رسمی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از جزیره ایتوروپ (از جزایر مورد مناقشه کوریل) ابلاغ کرد. وزارت خارجه ژاپن در بیانیه‌ای با اشاره به نام محلی این جزایر (سرزمین‌های شمالی) تأکید کرده است که این جزایر از نظر تاریخی و قانونی بخشی از خاک غیرقابل‌تصرف ژاپن هستند و این سفر را به شدت محکوم کرده است.

پیش از این، سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، این سفر را «کاملاً غیرقابل‌قبول» خوانده بود. در مقابل، دیمیتری مدودف، نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه، روز پنج‌شنبه اعلام کرده است که اظهارات نخست‌وزیر ژاپن مبنی بر اینکه جزایر کوریل «در اصل ژاپنی» هستند، چیزی را تغییر نمی‌دهد و این جزایر «سرزمین روسیه بوده‌اند، هستند و خواهند بود.»

همچنین الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه، در حاشیه مجمع مناطق قطب شمال، با اشاره به احضار سفیر روسیه، تأکید کرده است که تلاش‌های دیپلماتیک ژاپن بی‌نتیجه خواهد بود و این جزایر همچنان تحت حاکمیت روسیه باقی خواهند ماند.

منبع: یاهو نیوز

برچسب ها: وزیر خارجه ژاپن ، روسیه
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