باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام محمد استوار میمندی در مراسم سوگواری شب شهادت حضرت علیبن موسی الرضا علیه السلام و سومین سالگرد شهدای حمله دوم تروریستی به حرم مطهر با اشاره به رحلت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، گفت: یکی از راهبردهای همیشگی دشمنان اولیای الهی در طول تاریخ، ایجاد نفرت، بدبینی و کینه نسبت به پیامبران، ائمه معصومین (ع) و رهبران الهی در میان مردم بوده است.
او با تسلیت این ایام به ساحت مقدس امام عصر (عج) و خاندان اهلبیت (ع)، اظهار کرد: در شب شهادت امام هشتم، حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، در جوار حرم مطهر برادر بزرگوار ایشان، حضرت احمد بن موسی (ع)، گرد هم آمدهایم تا به ساحت مقدس اهلبیت (ع) عرض تسلیت داشته باشیم.
استوار میمندی با اشاره به اینکه این تقابل از آغاز خلقت انسان وجود داشته است، افزود: پس از ماجرای خلقت حضرت آدم (ع)، ابلیس کینه و دشمنی خود را با آدم و فرزندان او آغاز کرد و این راهبرد در طول تاریخ ادامه یافت. ماجرای هابیل و قابیل نمونهای روشن از این حقیقت است؛ جایی که حسادت و تحریک شیطان، زمینه دشمنی قابیل با هابیل را فراهم کرد.
سرپرست دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزههای علمیه ادامه داد: در دوران پیامبران نیز دشمنان تلاش میکردند با تهمت، شایعهپراکنی و وارونهنمایی حقایق، جایگاه انبیا را در میان مردم تضعیف کنند؛ در مقابل، خداوند متعال همواره مؤمنان را به محبت و مودت نسبت به اولیای خود سفارش کرده است.
استوار میمندی با استناد به آیه «قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى» گفت: پیامبر اکرم (ص) از مردم هیچ مزد و پاداشی برای رسالت خود نخواست، جز مودت و محبت نسبت به اهلبیت (ع). این محبت، راهنمای امت در مسیر هدایت و مقابله با فتنههای پس از رحلت پیامبر (ص) است.
سرپرست دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزههای علمیه با اشاره به سیاستهای معاویه برای تخریب چهره امیرالمؤمنین (ع)، بیان کرد: یکی از ترفندهای معاویه این بود که بغض حضرت علی بن ابیطالب (ع) را در دل مردم، بهویژه مردم شام که آن حضرت و فرزندان ایشان را از نزدیک ندیده بودند، نهادینه کند.
استوار میمندی افزود: دشمنان برای از بین بردن خاطره فضائل امیرالمؤمنین (ع) حتی تلاش کردند نشانههای کرامت و فضائل ایشان را از حافظه تاریخی مردم حذف کنند. نمونه آن ماجرای «باب ثعبان» در مسجد کوفه است که تلاش شد نام و خاطره آن کرامت با اقدامات تبلیغاتی به فراموشی سپرده شود.
او ادامه داد: همچنین در دوران معاویه، تبلیغات گستردهای برای ایجاد بدبینی نسبت به امیرالمؤمنین (ع) صورت گرفت و حتی لعن آن حضرت در خطبههای نماز جمعه ترویج شد. این اقدامات نشان میدهد دشمن تنها به مقابله مستقیم با ولی خدا بسنده نمیکند، بلکه تلاش میکند ذهن و قلب مردم را نیز علیه او تغییر دهد.
استوار میمندی با اشاره به اقدامات معاویه علیه امام حسن مجتبی (ع) گفت: دشمنان در دوران امام مجتبی (ع) نیز با ایجاد ناامنی، غارت مناطق و نسبت دادن این اقدامات به نیروهای امام حسن (ع)، تلاش کردند مردم را نسبت به آن حضرت بدبین کنند.
او خاطرنشان کرد: در دوران امام سجاد (ع) و امام باقر (ع) نیز نمونههایی وجود داشت که افرادی با ذهنیتی مسموم و تحت تأثیر تبلیغات دشمن، با اهلبیت (ع) برخوردهای تند و توهینآمیز داشتند، اما رفتار کریمانه ائمه (ع) موجب میشد حقیقت برای آنان آشکار شود.
استوار میمندی با اشاره به شهادت امام رضا (ع) اظهار کرد: مأمون عباسی پس از کنار زدن رقبای خود، امام رضا (ع) را مهمترین رقیب فکری و اجتماعی حکومت خود میدید و تلاش کرد با انتقال آن حضرت از مدینه به مرو، ایشان را از مرکز جهان اسلام دور کند.
سرپرست دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزههای علمیه افزود: یکی از اهداف مأمون از پیشنهاد ولایتعهدی به امام رضا (ع)، ایجاد بدبینی نسبت به آن حضرت و کاهش محبت مردم به ولی خدا بود. اما امام رضا (ع) با پذیرش مشروط ولایتعهدی، نقشه مأمون را خنثی کردند و تأکید فرمودند که در امور حکومتی دخالت نخواهند کرد.
استوار میمندی ادامه داد: مأمون پس از ناکامی در این نقشه، جلسهای با حضور دانشمندان ادیان و مذاهب مختلف برگزار کرد تا جایگاه علمی امام رضا (ع) را به چالش بکشد؛ اما تسلط علمی و پاسخهای حکیمانه امام هشتم (ع) موجب شد این نقشه نیز نتیجه معکوس داشته باشد و جایگاه علمی ایشان بیش از گذشته در میان مردم آشکار شود.
او با بیان اینکه عنوان «عالم آل محمد» از همین جایگاه علمی امام رضا (ع) حکایت دارد، گفت: دشمن میخواست محبت امام رضا (ع) را در دل مردم کاهش دهد، اما نتیجه این شد که فضائل علمی و معنوی آن حضرت بیش از پیش آشکار شد.
استوار میمندی با تأکید بر اینکه محبت اهلبیت (ع) یک سرمایه بزرگ معنوی برای مؤمنان است، گفت: پیامبر اکرم (ص) در روایات، محبت امیرالمؤمنین (ع) را نشانه ایمان معرفی کردهاند و مؤمنان باید خدا را شاکر باشند که محبت امیرالمؤمنین (ع)، امام رضا (ع)، دیگر اولیای الهی و امام زمان (عج) را در دل آنان قرار داده است.
او همچنین با اشاره به شبهات مطرحشده درباره زیارت قبور و ساخت حرمهای اهلبیت (ع) اظهار کرد: ساخت حرم، زیارت و تکریم قبور اهلبیت (ع) جلوهای از محبت مردم به خاندان پیامبر (ص) است و این محبت در فرهنگ اسلامی و در میان عالمان مسلمان سابقهای دیرینه دارد.
استوار میمندی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه راهبرد دشمن در عصر حاضر نیز ادامه دارد، گفت: امروز نیز دشمنان تلاش میکنند محبت مردم نسبت به اولیای الهی و رهبران دینی را کاهش دهند و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، تهمت، شایعه و دروغپراکنی، ذهن مؤمنان را نسبت به رهبران دینی بدبین کنند.
او افزود: مردم ایران در مناسبتهای مختلف، با حضور خود نشان دادهاند که محبت و اعتقادشان به اسلام، قرآن، اهلبیت (ع) و رهبری با تبلیغات دشمن از بین نخواهد رفت.
استوار میمندی با اشاره به شعار «لبیک یا خامنهای» اظهار کرد: این شعار را باید تجلی محبت و مودت مردم نسبت به اسلام، قرآن، عترت و پرچمدار نظام اسلامی در دوران غیبت دانست.
او با اشاره به غربت امام رضا (ع) و حضور گسترده مردم در زیارت حرم مطهر آن حضرت گفت: مأمون تصور میکرد با به شهادت رساندن امام رضا (ع)، یاد و نام آن حضرت نیز به فراموشی سپرده خواهد شد؛ اما امروز میلیونها نفر خود را به مشهد میرسانند تا در کنار مضجع نورانی امام هشتم (ع) عرض ارادت کنند.
استوار میمندی با اشاره به غربت امام حسین (ع) افزود: امام رضا (ع) با وجود غربت، غریبانه تشییع و دفن نشد، اما مصیبت سیدالشهدا (ع) از این جهت متفاوت است؛ امام حسین (ع) هم غریبانه به شهادت رسید و هم پیکر مطهرش در غربت و مظلومیت به خاک سپرده شد.
سرپرست دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزههای علمیه در پایان با ذکر مصائب حضرت سیدالشهدا (ع) و حضرت زینب کبری (س)، بر ادامه مراسم عزاداری و سوگواری برای اهلبیت (ع) تأکید کرد.