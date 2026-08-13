باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، یک هیئت امنیتی عراقی برای انجام مذاکراتی در سطح عالی درباره امنیت منطقه و منافع راهبردی مشترک وارد ریاض، پایتخت عربستان شده است.

گفته شده ریاست هیئت عراقی را عبدالامیر الشمری، مدیر دفتر فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق بر عهده دارد.

همچنین، بنا بر گزارش رسانه‌های عراقی، شماری از مقام‌های ارشد نظامی نیز در این هیئت حضور دارند؛ از جمله رؤسای دستگاه اطلاعاتی و نیروی هوایی عراق.

این سفر یک هفته پس از آن انجام می‌شود که علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد بغداد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حملاتی علیه کشور‌های دیگر استفاده شود.

انتظار می‌رود مذاکرات با مقام‌های سعودی بر حملات اخیر عربستان، تهدید‌های امنیتی مرتبط با پهپاد‌ها و راه‌های تقویت همکاری‌های امنیتی مرزی میان دو کشور متمرکز باشد.

منبع: الجزیره