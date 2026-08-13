باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شادینیا اظهار کرد:حادثه رانندگی در محور آذرشهر_تبریز مقابل پادگان شهید قاضی بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی ال۹۰ با عوامل آسفالتکاری جاده رخ داد.
وی افزود: پس از اعلام حادثه چهار دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند و کارشناسان اورژانس اقدامات لازم را برای امدادرسانی به حادثهدیدگان انجام دادند.
وی ادامه داد:این حادثه یک کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) اسکو منتقل شدند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیما