باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شادی‌نیا اظهار کرد:حادثه رانندگی در محور آذرشهر_تبریز مقابل پادگان شهید قاضی بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی ال۹۰ با عوامل آسفالت‌کاری جاده رخ داد.



وی افزود: پس از اعلام حادثه چهار دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند و کارشناسان اورژانس اقدامات لازم را برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان انجام دادند.



وی ادامه داد:این حادثه یک کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) اسکو منتقل شدند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما