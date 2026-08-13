سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی از جان باختن یک نفر و مصدوم ۶ نفر در پی برخورد یک دستگاه خودروی ال۹۰ با عوامل آسفالت‌کاری در محور آذرشهر_تبریز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شادی‌نیا اظهار کرد:حادثه رانندگی در محور آذرشهر_تبریز مقابل پادگان شهید قاضی بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی ال۹۰ با عوامل آسفالت‌کاری جاده رخ داد.
 
وی افزود: پس از اعلام حادثه چهار دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند و کارشناسان اورژانس اقدامات لازم را برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان انجام دادند.
 
 وی ادامه داد:این حادثه یک کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) اسکو منتقل شدند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: اورژانس 115 ، حادثه رانندگی
خبرهای مرتبط
۵ کشته در حادثه رانندگی محور سرچم- اردبیل
۶ کشته و مصدوم در حادثه رانندگی محور بستان‌آباد – تبریز
یک کشته و یک مصدوم در حادثه رانندگی محور روستای زین‌الحاجیلو به ایلخچی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران از منافع خود در تنگه هرمز کوتاه نمی‌آید
توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری در آذربایجان شرقی
۳ فوتی و ۸ مصدوم در دو حادثه رانندگی در هشترود
بهره مندی ۴۲ روستای شهرستان جلفا از نعمت گاز طبیعی
واژگونی مینی‌بوس در اتوبان کسایی تبریز
آخرین اخبار
ایران از منافع خود در تنگه هرمز کوتاه نمی‌آید
۳ فوتی و ۸ مصدوم در دو حادثه رانندگی در هشترود
واژگونی مینی‌بوس در اتوبان کسایی تبریز
توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری در آذربایجان شرقی
بهره مندی ۴۲ روستای شهرستان جلفا از نعمت گاز طبیعی
آذربایجان شرقی خاستگاه علم، فرهنگ و هنر اسلامی
یک کشته و ۶ مصدوم در حادثه رانندگی محور آذرشهر_تبریز