دموکرات‌ها با نگرانی از وخامت سلامت روان خدمه ناو آبراهام لینکلن پس از ۲۰۰ روز استقرار مداوم در دریا، خواستار پاسخ‌گویی پنتاگون شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تعدادی از قانونگذاران دموکرات در کنگره از وزارت جنگ آمریکا خواسته‌اند تا در مورد شرایط اسفناک زندگی خدمه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، پاسخ‌های شفافی ارائه دهد.

این پس از آن صورت می‌گیرد که گزارش‌ها حاکی از کاهش شدید سلامت روان حدود ۵۰۰۰ ملوان و تفنگدار دریایی حاضر در کشتی، در نتیجه استقرار طولانی مدت و بدون وقفه در دریا، است.

طبق گزارش نیروی دریایی تایمز، از پریدن حداقل دو ملوان از عرشه جلوگیری شد که نشان دهنده وخامت وضعیت روانی خدمه است. خانواده‌های ملوانان و سربازان گزارش دادند که عزیزانشان در نتیجه استقراری که از نوامبر گذشته در دریای چین جنوبی آغاز شد، قبل از اینکه ناو هواپیمابر در ژانویه، در آستانه آغاز جنگ علیه ایران، به دریای عرب رود، از افسردگی عمیق رنج می‌برند.

مایک لوین، نماینده دموکرات، جزئیات تکان‌دهنده‌ای از شرایط موجود در ناو هواپیمابر، از جمله وجود دوش‌های کپک‌زده، توالت‌های خراب، قطعی آب گرم برای هفته‌ها، وعده‌های غذایی ناچیز و کمبود اقلام اساسی مانند صابون، دئودورانت و خمیردندان، فاش کرد.

علاوه بر این، پزشک کشتی هشدار داد که خدمه آنقدر خسته هستند که باید به زودی به بندر برسند، در غیر این صورت برخی از آنها عقل خود را از دست خواهند داد. این موضوع لوین را بر آن داشت تا خواستار برکناری پیت هگست، وزیر جنگ و انتصاب فردی شایسته به جای او شود.

ریچارد بلومنتال، یک سناتور دیگر دموکرات نامه‌ای به هگست و سرپرست وزارت نیروی دریایی فرستاد و خواستار توضیح در مورد گزارش‌ها شد و خاطرنشان کرد که این ناو هواپیمابر بیش از ۲۰۰ روز در هیچ بندری پهلو نگرفته و رکوردی برای زمان حضور مداوم در دریا به ثبت رسانده است، به طوری که با کمبود آذوقه، آلودگی آب، مشکلات لوله‌کشی و اختلال در سیستم پستی مواجه بوده است.

بلومنتال تاکید کرد که تصمیمات مربوط به تمدید استقرار ناو‌های هواپیمابر باید نه تنها الزامات عملیاتی، بلکه اثرات تجمعی آن بر ایمنی خدمه، آمادگی تجهیزات و توانایی نیروی دریایی برای مقابله با شرایط اضطراری آینده را نیز در نظر بگیرد. او از نیروی دریایی خواست تا گزارش مفصلی در مورد شرایط موجود در ناو هواپیمابر، ارزیابی آمادگی جسمی و روانی خدمه و میزان لزوم تداوم استقرار آن برای دستیابی به اهداف نظامی آمریکا علیه ایران ارائه دهد.

منبع: آر تی

برچسب ها: ناو آبراهام لینکلن ، وزیر دفاع آمریکا ، نمایندگان دموکرات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۸ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
فیلمه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
این بیچاره ها هم قربانی حرص و ولع سیری ناپذیر پیرمرد پولکی و حریص کله زرد شده اند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۵ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
هکست قهرمان مجازی آمریکایی هست مثل بادکنک. که ترکید.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
ناواشون که پر از سرباز زنه چطوری اعصاب و روانشون خراب شده ؟؟؟
۲
۷
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