همزمان با افزایش حجم خودروها در محورهای مواصلاتی مازندران، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و یکطرفه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صادقی، سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان اظهار کرد: تردد خودروها در مسیر جنوب به شمال محور کندوان در محدودههای میانک تا مجلار سنگین است.
وی افزود: در محور هراز نیز در محدوده سرآسیاب شاهد ترافیک نیمهسنگین هستیم و رانندگان باید با توجه به شرایط ترافیکی و محدودیتهای اعمالشده، با احتیاط بیشتری در این مسیرها تردد کنند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران همچنین اعلام کرد که تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان در حال حاضر عادی و روان گزارش شده است.
منبع:مرکز مدیریت راههای مازندران