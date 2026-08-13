باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا زارعی، نماینده ایران در دسته ۹۵ کیلوگرم جوانان، با نمایشی بی‌نقص در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در تاشکند، هر سه مدال طلای یک‌ضرب، دوضرب و مجموع را از آن خود کرد و بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد.

زارعی در حرکت یک‌ضرب ابتدا وزنه‌های ۱۵۵ و ۱۶۲ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد و در سومین تلاش نیز ۱۶۴ کیلوگرم را بالای سر برد تا طلای یک‌ضرب را قطعی کند.

نماینده ایران در دوضرب نیز بدون از دست دادن حتی یک تلاش، عملکردی درخشان داشت. او ابتدا ۲۰۰ کیلوگرم و سپس ۲۰۶ کیلوگرم را ثبت کرد و در حرکت سوم با مهار ۲۱۴ کیلوگرم، ضمن کسب طلای دوضرب، رکورد جهان این حرکت را نیز جابه‌جا کرد.

زارعی در مجموع با ثبت رکورد ۳۷۸ کیلوگرم، سومین طلای خود را به دست آورد تا با سه مدال طلا، عنوان قهرمانی دسته ۹۵ کیلوگرم جوانان آسیا را از آن خود کند.

بهشتی هم سه طلا گرفت

مهسا بهشتی، دیگر نماینده موفق ایران، نیز در دسته ۷۷+ کیلوگرم نوجوانان دست به کار بزرگی زد و با کسب سه مدال طلا، قهرمانی این دسته در رقابت‌های نوجوانان آسیا را جشن گرفت.

بهشتی در یک‌ضرب هر سه وزنه انتخابی خود را با موفقیت مهار کرد و پس از ثبت ۱۰۶ و ۱۰۸ کیلوگرم، در سومین تلاش وزنه ۱۱۳ کیلوگرمی را نیز بالای سر برد تا طلای یک‌ضرب را به نام خود ثبت کند.

او در دوضرب نیز مقتدر ظاهر شد و ابتدا ۱۳۶ و سپس ۱۴۲ کیلوگرم را مهار کرد. بهشتی در سومین حرکت وزنه ۱۴۸ کیلوگرمی را با موفقیت ثبت کرد تا دومین طلای خود را به دست آورد.

در نهایت، مجموع ۲۶۱ کیلوگرم نیز برای بهشتی کافی بود تا سومین مدال طلای خود را کسب کند و یکی از درخشان‌ترین عملکرد‌های کاروان ایران در این رقابت‌ها را به ثبت برساند. رده‌بندی نهایی او در دسته ۸۶ کیلوگرم جوانان پس از برگزاری مسابقات این دسته مشخص خواهد شد.

فرهادی پنجم شد

آوا فرهادی، دیگر نماینده ایران در رده نوجوانان این دسته، در یک‌ضرب وزنه‌های ۹۸ و ۱۰۱ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد، اما در تلاش سوم نتوانست ۱۰۵ کیلوگرم را ثبت کند و در جایگاه چهارم قرار گرفت.

فرهادی در دوضرب نیز پس از ناکامی در نخستین تلاش برای مهار ۱۲۲ کیلوگرم، در حرکت دوم وزنه ۱۲۳ کیلوگرمی را با موفقیت ثبت کرد، اما در تلاش سوم از مهار ۱۳۳ کیلوگرم بازماند.

او در پایان با ثبت مجموع ۲۲۴ کیلوگرم، در جایگاه پنجم قرار گرفت.