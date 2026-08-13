تیم فوتبال خاتون بم برای حضور در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان زنان آسیا، امروز تهران را به مقصد دوشنبه تاجیکستان ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال خاتون بم برای شرکت در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان زنان آسیا، امروز تهران را به مقصد دوشنبه تاجیکستان ترک کرد تا در این رقابت‌ها به میدان برود.

مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان زنان آسیا با حضور ۲۴ تیم در قالب ۶ گروه چهار تیمی برگزار می‌شود و در پایان، تیم‌های صدرنشین هر گروه جواز حضور در مرحله گروهی را به دست خواهند آورد.

خاتون بم در گروه E این مسابقات با تیم‌های اتحاد اردن، النصر عربستان و زسکا تاجیکستان هم‌گروه است و در این میان، النصر عربستان جدی‌ترین رقیب نماینده ایران برای کسب صدرنشینی به شمار می‌رود.

برنامه دیدار‌های گروه E به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۶ مرداد

اتحاد اردن – النصر عربستان، ساعت ۱۵:۳۰

خاتون بم ایران – زسکا تاجیکستان، ساعت ۱۸:۳۰

پنجشنبه ۲۹ مرداد

النصر عربستان – خاتون بم ایران، ساعت ۱۵:۳۰

زسکا تاجیکستان – اتحاد اردن، ساعت ۱۸:۳۰

یکشنبه اول شهریور

خاتون بم ایران – اتحاد اردن، ساعت ۱۵:۳۰

النصر عربستان – زسکا تاجیکستان، ساعت ۱۸:۳۰

همچنین زهرا ذوالفقاری و یسنا جعفرنیا به عنوان مربی و بازیکن، خاتون بم را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. عاطفه ایمانی، فاطمه شبان و زهرا سربالی نیز نفرات جدیدی هستند که به فهرست نماینده ایران اضافه شده‌اند.

در این میان، مونا حمودی به دلیل مصدومیت غایب خواهد بود و خاتون بم بدون این بازیکن در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان زنان آسیا به میدان می‌رود.