با نظر دالیچ، سرمربی پیشین پرسپولیس و تیم ملی ایران سِمت جدیدی در فوتبال امارات عهده‌دار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زلاتکو دالیچ روز گذشته (چهارشنبه) وارد کشور امارات شد تا فعالیت خود را به‌عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور آغاز کند.

برانکو ایوانکوویچ و ایگور بیشچان نیز به همراه دالیچ وارد شهر دُبی شدند و قرارداد چهار ساله خود را با فدراسیون فوتبال امارات امضا کردند. برانکو که دوران موفقی را در تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس پشت سر گذاشته، پس از برکناری از هدایت تیم ملی چین حدود یک سال استراحت می‌کرد و حالا به‌عنوان مشاور فنی امارات به فوتبال بازمی‌گردد.

دالیچ امروز در اولین نشست خبری خود، پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بود و انتصاب برانکو به‌عنوان مشاور فنی فوتبال امارات را تأیید کرد.

وی در این باره گفت: با برانکو همکاری می‌کنیم. او تجربیات زیادی دارد و نتایج فوق‌العاده‌ای در تیم‌های ملی کسب کرده است. برانکو «اَبَر مشاور» ماست و به ما و همچنین ایگور (بیشچان سرمربی جدید تیم امید امارات) کمک می‌کند. امیدوارم کادر ما به پیشرفت بازیکنان جوان امارات کمک کند.

سرمربی جدید تیم ملی امارات در بخشی از صحبت‌های خود در این نشست خبری اظهار داشت: سال‌های هیجان‌انگیزی را در تیم العین سپری کردم و امیدوارم آن خاطرات را با تیم ملی امارات تکرار کنم. (بعد از پایان همکاری با تیم ملی کرواسی) پیشنهاد‌های زیادی دریافت کردم، اما پس از اینکه پروژه فدراسیون فوتبال امارات برای تیم‌های ملی این کشور را دیدم، پیشنهاد امارات را پذیرفتم.

وی با بیان اینکه برای پول به امارات نیامده، گفت: قبلاً در امارات زندگی کرده بودم و آن را کشور دوم خودم می‌دانم. به موفقیت تیم ملی امارات باور دارم و اینجا هستم تا شانس خودم را برای رویای صعود به جام جهانی امتحان کنم. صعود به جام جهانی ۲۰۳۰ هدف اصلی ماست.  

دالیچ پیش‌تر با کرواسی سابقه نایب قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۸ و کسب رتبه سوم جام جهانی ۲۰۲۲ را در کارنامه خود ثبت کرده بود، اما در جام جهانی ۲۰۲۶ نتوانست تیمش را به جمع ۱۶ تیم پایانی رقابت‌ها برساند.

برچسب ها: برانکو ایوانکوویچ ، زلاتکو دالیچ ، امارات
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
امیرسعید نقی زاده سهی
۱۸:۴۹ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
اسنپ توی امارات فعال شده مگه؟
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