هلند اعلام کرد در پی انفجار در یک سایت صنعتی در منطقه یوروپورت بندر روتردام، یک نفر کشته و چند نفر زخمی شدند؛ علت حادثه همچنان در دست بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پلیس هلند اعلام کرد که در پی انفجار در یک سایت صنعتی در منطقه یوروپورت بندر روتردام، یک نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری محلی راینموند، شش آمبولانس، یک هلیکوپتر امداد و آتش‌نشانی به محل حادثه شتافتند و مجروحان به بیمارستان منتقل شدند.

گزارش‌ها حاکی از آن بود که در زمان انفجار، گروه‌های تعمیر و نگهداری در حال کار بر روی خطوط لوله بودند که ممکن است هنگام جدا کردن اتصالات باعث حادثه شده باشند، زیرا آثار انفجار به وضوح روی یکی از مخازن ذخیره‌سازی قابل مشاهده بود.

در یک حادثه جداگانه، پالایشگاه مجاور دچار قطعی برق شد که منجر به شعله‌های آتش و دود غلیظ به دلیل تخلیه خطوط گاز شد. مقامات محلی هنوز هیچ ارتباطی بین این دو حادثه را تایید نکرده‌اند.

منبع: آر تی