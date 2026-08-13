باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین صبح امروز برای دیدار با مراجع تقلید و علما به شهر مقدس قم سفر کرده است.
وی در دیدار با آیتالله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: در آیین باشکوه تشییع قائد شهید در عراق، با حضور گسترده مردم عراق قدرت منطقهای ما به نمایش گذاشته شد.
وی اضافه کرد: آمریکاییها قدرت انقلاب اسلامی را در این مراسم تشییع مشاهده کردند و عراقیها هم اعلام کردند که فکر نمیکردیم این همه جمعیت در این مراسم حضور پیدا کند.
رئیس سازمان بسیج گفت: دشمنان متوجه شدند که این محبوب بودن یک فرد در بین ملتش و ملتهای منطقه را نمیتوانند با هیچ قاعدهای محاسبه کنند که این محبوبیت برای جهان به خوبی به نمایش گذاشته شد.
وی عنوان کردند: برای اینکه این قاعدهها را بهم بزنند مجددا یک جنگ دیگری در تنگه هرمز به راه انداختند و به دنبال تعرض جدیدی بودند اما به لطف خدا آمریکاییهایی که اعلام میکنند ایرانیها نه نیروی هوایی دارد نه نیروی دریایی، بازهم با شکست مواجه شدند.
طائب گفت: امروز میبینید که تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد و کشور ما در کمال امنیت به مسیر خودش ادامه میدهد.
منبع: تسنیم