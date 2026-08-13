باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی فیضی با اشاره به آمار ورود زائران به مشهد مقدس در ایام سوگ رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) گفت: مطابق با آمارهای رسمی، تاکنون بالغ بر ۴ میلیون و۷۰۰ هزار زائر از شهرهای مختلف کشور وارد مشهد مقدس شدهاند.
قائممقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به آمار زائران پیاده در این ایام گفت: از این میزان، حدود ۷۰۰ هزار نفر از زائران، با پیمودن مسیرهای مواصلاتی به صورت پیاده، به آستان مقدس رضوی مشرف شدهاند.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای پاسخگویی به این حجم عظیم از زائران، ابراز کرد: در راستای خدمترسانی به زائرین و مجاورین، بیش از ۲۰۰ موکب پیرامونی حرم مطهر رضوی، بهطور فعال مشغول ارائه خدمات در حوزههای اسکان و پذیرایی هستند.
فیضی گفت: بالغ بر ۱۷۰۰ هیئت عزادار از مناطق مختلف کشور، جهت عرض ارادت و برگزاری مراسم سوگواری وارد حرم مطهر شدهاند.
قائممقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به چالشهای مدیریت جمعیت در این ایام، خاطرنشان کرد: امسال با جمعیتی مواجه هستیم که بسیار بیشتر از پیشبینیهای قبلی است و این زائران زودتر از موعد مقرر به مشهد مقدس مشرف شدهاند. در همین راستا، تمامی امکانات آستان قدس رضوی و شهر مشهد برای خدمترسانی بیوقفه به زائران بسیج شده است.
قائممقام تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر ضرورت همکاریهای نهادها، از مسئولان دولت درخواست کرد با بسیج حداکثری امکانات، در ایام بازگشت زائران، ما را در مدیریت تردد و خدماترسانی یاری کنند.
منبع:آستان قدس