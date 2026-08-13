باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان روز پنجشنبه در دیدار با خانواده سرداران شهید محمد شیرازی، علیرضا تنگسیری و علیمحمد نائینی، با اشاره به نقش سرلشکر شهید شیرازی در دوران مسئولیت خود در دفتر نظامی رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب اعتماد کاملی به شهید شیرازی داشتند و از وجود ایشان و دیدگاههایشان بهره میگرفتند.
وی افزود: به اعتقاد من، بهترین دوران خدمت این شهید، دوران همراهی با رهبر شهید انقلاب بود و شهید شیرازی در این جایگاه، حلقه اتصال نیروهای مسلح با رهبر شهید انقلاب به شمار میرفت.
سردار کارگر نیز با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و نقش سرلشکر شهید شیرازی در نیروهای مسلح گفت: شهید شیرازی سنگ صبور نیروهای مسلح بود و همواره ارتباطی نزدیک و صمیمی با فرماندهان و نیروهای مختلف داشت.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین در دیدار با خانواده سردار سرلشکر شهید تنگسیری نیز با اشاره به شخصیت و جایگاه شهید تنگسیری اظهار داشت: شهید تنگسیری یک نیروی مؤثر در نظام جمهوری اسلامی ایران بود و اصلاً اهل تکبر و غرور نبود.
رادان افزود: بدون شک شهید تنگسیری یکی از قهرمانان جنگ تحمیلی سوم بود و خبر شهادت این شهید عزیز برای مردم نیز بسیار سنگین بود و نام او برای همیشه در تاریخ خواهد ماند.
سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت نیز که در این دیدار حضور داشت، با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید تنگسیری گفت: این شهید فردی متواضع و بسیار پرتلاش بود و همین تواضع و پرکاری، او را نزد فرماندهان زبانزد کرده بود.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی همچنین در دیدار با خانواده سردار شهید نائینی با اشاره به نقش شهید نائینی در پیوند میان فرهنگ و جهاد گفت: شهید نائینی سنگر فرهنگ را به سنگر جبهه و جنگ گره زد.
سردار کارگر نیز اظهار داشت: شهید نائینی نقش فوقالعادهای در روابط عمومی سپاه داشت و زمانی که عملیاتهای «وعده صادق» آغاز شد، مدیریت رسانهای این عملیاتها را بر عهده گرفت.
وی افزود: این شهید در تنظیم بیانیهها و اطلاعیهها هنرمند بود و با تلاش فراوان و شجاعت مثالزدنی فعالیت میکرد.
منبع: سپاه نیوز