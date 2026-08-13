باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان روز پنجشنبه در دیدار با خانواده سرداران شهید محمد شیرازی، علیرضا تنگسیری و علی‌محمد نائینی، با اشاره به نقش سرلشکر شهید شیرازی در دوران مسئولیت خود در دفتر نظامی رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب اعتماد کاملی به شهید شیرازی داشتند و از وجود ایشان و دیدگاه‌هایشان بهره می‌گرفتند.

وی افزود: به اعتقاد من، بهترین دوران خدمت این شهید، دوران همراهی با رهبر شهید انقلاب بود و شهید شیرازی در این جایگاه، حلقه اتصال نیروهای مسلح با رهبر شهید انقلاب به شمار می‌رفت.

سردار کارگر نیز با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و نقش سرلشکر شهید شیرازی در نیروهای مسلح گفت: شهید شیرازی سنگ صبور نیروهای مسلح بود و همواره ارتباطی نزدیک و صمیمی با فرماندهان و نیروهای مختلف داشت.

سردار رادان: نام شهید تنگسیری برای همیشه در تاریخ می‌ماند

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین در دیدار با خانواده سردار سرلشکر شهید تنگسیری نیز با اشاره به شخصیت و جایگاه شهید تنگسیری اظهار داشت: شهید تنگسیری یک نیروی مؤثر در نظام جمهوری اسلامی ایران بود و اصلاً اهل تکبر و غرور نبود.

رادان افزود: بدون شک شهید تنگسیری یکی از قهرمانان جنگ تحمیلی سوم بود و خبر شهادت این شهید عزیز برای مردم نیز بسیار سنگین بود و نام او برای همیشه در تاریخ خواهد ماند.

سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت نیز که در این دیدار حضور داشت، با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید تنگسیری گفت: این شهید فردی متواضع و بسیار پرتلاش بود و همین تواضع و پرکاری، او را نزد فرماندهان زبانزد کرده بود.

سردار رادان: شهید نائینی سنگر فرهنگ را به سنگر جنگ گره زد

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی همچنین در دیدار با خانواده سردار شهید نائینی با اشاره به نقش شهید نائینی در پیوند میان فرهنگ و جهاد گفت: شهید نائینی سنگر فرهنگ را به سنگر جبهه و جنگ گره زد.

سردار کارگر نیز اظهار داشت: شهید نائینی نقش فوق‌العاده‌ای در روابط عمومی سپاه داشت و زمانی که عملیات‌های «وعده صادق» آغاز شد، مدیریت رسانه‌ای این عملیات‌ها را بر عهده گرفت.

وی افزود: این شهید در تنظیم بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها هنرمند بود و با تلاش فراوان و شجاعت مثال‌زدنی فعالیت می‌کرد.

منبع: سپاه نیوز