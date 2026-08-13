معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: «حدود ۵ هزار میلیارد تومان در مجتمع باغی دشت زیدون پلدشت سرمایه‌گذاری شده و این مجموعه با ایجاد اشتغال برای حدود ۸۰۰ نفر، در آستانه نخستین برداشت آزمایشی محصول قرار دارد.»

باشگاه خبرنگاران جوان -  مهدی دستگردی در بازدید از باغ پسته و گردوی دشت زیدون در شهرستان پلدشت، با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این مجموعه اظهار کرد: «سازمان منطقه آزاد ماکو با واگذاری حدود ۲ هزار هکتار از اراضی به بخش خصوصی، زمینه اجرای این طرح را فراهم کرده و تاکنون حدود ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در آن انجام شده است.»

او گفت: «این مجموعه در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار اصله نهال پسته و گردو دارد و برای حدود ۸۰۰ نفر نیز اشتغال ایجاد کرده است.»

دستگردی افزود: «این طرح در اراضی‌ای اجرا شده که پیش از این به‌دلیل شرایط زمین و ایجاد طوفان و ریزگرد، برای بخشی از منطقه یک تهدید محسوب می‌شد، اما با اجرای عملیات گسترده خاکبرداری، اصلاح و آماده‌سازی زمین، این ظرفیت به یک فرصت اقتصادی و کشاورزی تبدیل شده است.»

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو با بیان این‌که نخستین برداشت از این مجموعه در سال جاری انجام می‌شود، ادامه داد: «پیش‌بینی سرمایه‌گذار این است که طی سه تا چهار سال نخست، بازگشت سرمایه انجام شود و اجرای این پروژه نیز موجب افزایش رغبت سایر سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه احداث باغ‌های پسته و گردو در منطقه آزاد ماکو شده است.»

او اظهار داشت: «حدود ۳۰۰ هزار اصله از نهال‌های موجود مربوط به پسته و حدود ۱۰۰ هزار اصله مربوط به گردو است. در بخش پسته از پایه UCB1 و ارقام پیوندی از جمله اکبری استفاده شده و در بخش گردو نیز ارقام مختلف، از جمله چندلر، کشت شده است.»

دستگردی با اشاره به استفاده از نهال‌های داخلی و خارجی در این مجموعه اظهار کرد: «بخشی از نهال‌ها به روش کشت‌بافت و با استفاده از ظرفیت داخلی و ایتالیا تأمین شده‌اند.»

او گفت: «نهال‌های پسته موجود حدود سه سال از عمر خود را پشت سر گذاشته‌اند و از سال چهارم برداشت‌های اولیه آغاز می‌شود، در حالی که باردهی کامل باغ حدود سال هفتم انتظار می‌رود.»

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو، توضیح داد: «پیش از اجرای طرح، مطالعات گسترده فیزیکی و شیمیایی روی خاک انجام شد و عملیات خاکبرداری، سرند کردن و اصلاح بافت خاک در سطح وسیعی انجام گرفت تا شرایط برای احداث باغ فراهم شود.»

او ادامه داد: «در بخش‌هایی که خاک سنگین بود، با جابه‌جایی و ترکیب آن با خاک مناسب‌تر، بستر مورد نیاز برای کشت ایجاد شد و سنگ‌های موجود نیز از خاک جدا و سرند شده‌اند.»

 

دستگردی با اشاره به موقعیت این مجموعه در نزدیکی مرز گفت: «این باغ در فاصله حدود پنج تا شش کیلومتری مرز قرار دارد و آب باغ از رودخانه ارس و از طریق دو ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب تحت فشار تأمین می‌شود و برای هر هکتار یک لیتر بر ثانیه آب در نظر گرفته شده است.»

او همچنین از پیش‌بینی ظرفیت‌های گردشگری در کنار فعالیت کشاورزی این مجموعه خبر داد و گفت: «در چشم‌انداز طرح، موضوعاتی مانند بوم‌گردی، هتلینگ و استقرار گردشگران نیز دیده شده و برای برخی زیرساخت‌های گردشگری از جمله پد هلیکوپتر نیز برنامه‌ریزی شده است.»

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: «با توجه به ظرفیت‌های طبیعی منطقه، موضوع حفاظت از محیط‌زیست و حتی برنامه‌ریزی برای پرورش گوزن نیز در این محدوده مورد توجه قرار گرفته است.»ص

دستگردی تأکید کرد: «هدف از اجرای این طرح، تنها ایجاد یک باغ نیست، بلکه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های کشاورزی، سرمایه‌گذاری، اشتغال، گردشگری و محیط‌زیست در این محدوده در حال شکل‌گیری است.»

منبع: پایگاه خبری وزارت جهادکشاورزی 

 

 

برچسب ها: کشاورزی ، وزش باد
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
پسته و بادام درختی و بادام هندی و کاکائو = لذیذترین خوراکی های دنیا = قاتل دیوهای وحشتناک افسردگی و یأس و نا امیدی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
پسته و گل رز = خوراکی فوق لذیذ = روحیه بخش = ضد افسردگی و یاس = درمان اعتیاد
۰
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