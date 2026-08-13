باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی میگوید که اشغالگران «تا زمانی که حزبالله خلع سلاح نشود» از منطقه امنیتی در لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
کاتس که این اظهارات را در مراسمی به مناسبت ایجاد یک شهرک غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی مطرح کرده، گفت: «به ارتش دستور دادهام برای حضور طولانیمدت در این منطقه آماده شود تا از نیروهای نظامی و جوامع [اسرائیلی] محافظت کند؛ تا زمانی که این هدف بهطور کامل محقق شود».
اظهارات کاتس مشابه مواضعی است که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره غزه مطرح کرده است. نتانیاهو روز یکشنبه گفت که طرح صلح غزه «غیرقابل قبول» است و این رژیم تا زمان خلع سلاح کامل حماس، از غزه عقبنشینی نخواهد کرد.
منبع: الجزیره