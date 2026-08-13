معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران با آقای چبیسکوف، معاون وزیر دارایی فدراسیون روسیه، راهکارهای توسعه و تعمیق همکاری‌های اقتصادی و مالی دو کشور، عضویت ایران در بانک توسعه جدید (NDB)، و سرمایه‌گذاری‌ مورد بررسی قرار گرفت.

 حیدری در دیدار معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران با آقای چبیسکوف، معاون وزیر دارایی فدراسیون روسیه، راهکارهای توسعه و تعمیق همکاری‌های اقتصادی و مالی دو کشور، عضویت ایران در بانک توسعه جدید (NDB)، و سرمایه‌گذاری‌ مورد بررسی قرار گرفت.

ضمن قدردانی از حمایت‌ها و کمک‌های بشردوستانه روسیه به جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ اخیر، از حمایت این کشور از عضویت ایران در بانک توسعه جدید بریکس تشکر کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر ظرفیت بالای همکاری‌های سرمایه‌گذاری میان دو کشور تأکید کرد و گفت: شرکت‌های روسی در حوزه‌های مختلف از جمله نفت و گاز، صنعت و زیرساخت در ایران فعال هستند و زمینه برای گسترش این سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد. وی همچنین پیشنهاد کرد پروژه‌های مشخص و مشترک منطقه‌ای و دوجانبه با هدف تسهیل تجارت، شناسایی و اجرایی شود.

وی با اشاره به روابط نزدیک بانک‌های مرکزی ایران و روسیه، بر ضرورت گسترش این همکاری‌ها با مشارکت کشورهایی همچون چین و هند تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند زمینه ایجاد یک نظام چندجانبه و مستقل‌تر از غرب را فراهم کند.

 حیدری همچنین بر اهمیت توسعه کریدورهای حمل‌ونقل و لجستیکی، تسهیل تجارت کالاهای اساسی و کشاورزی میان ایران و روسیه و رفع موانع موجود در حوزه حمل‌ونقل دریایی در دریای خزر تأکید کرد.

معاون وزیر دارایی روسیه نیز ضمن ابراز همدردی با مردم ایران و قدردانی از روابط نزدیک دو کشور، حمایت روسیه از عضویت ایران در بانک توسعه جدید را مورد تأکید قرار داد.

چبیسکوف همچنین بر علاقه‌مندی شرکت‌های روسی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ایران، به‌ویژه نفت و گاز و حمل‌ونقل، تأکید کرد و پیشنهاد داد پروژه‌های مشخص و دارای ظرفیت اجرایی برای بررسی و پیگیری مشترک معرفی شوند.

معاون وزیر دارایی روسیه همچنین بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های مالی مقاوم و متنوع تأکید کرد و گفت روسیه از ابتکارات بریکس در حوزه‌های پرداخت، بازار سرمایه و بیمه حمایت می‌کند.

در این دیدار، دو طرف همچنین درباره استفاده از دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها در مبادلات بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

معاون وزیر دارایی روسیه با اشاره به تصویب چارچوب قانونی جدید در این کشور برای فعالیت در حوزه دارایی‌های دیجیتال، آمادگی روسیه را برای انتقال تجربیات و بررسی همکاری میان مؤسسات مالی دو کشور در این زمینه اعلام کرد.

در پایان، طرفین بر تداوم رایزنی‌ها و پیگیری عملیاتی توافقات حاصل‌شده در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، همکاری‌های بانکی و مالی، حمل‌ونقل، انرژی، تجارت و سازوکارهای پرداخت تأکید کردند.

برچسب ها: وزارت اقتصاد ، رشد اقتصادی
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