مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: با این مرحله از پرداخت، مجموع پرداختی به گندم‌کاران کشور به ۲۲۰.۱ همت می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن نوروزی، مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از آغاز واریز تدریجی ۱۱۰ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران خبر داد و گفت: این مبالغ از امروز به‌تدریج و در چند مرحله تا روز یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ به حساب گندم کاران واریز خواهد شد.

وی افزود: در این مرحله، با تأمین و تخصیص اعتبار ۱۱۰ همت برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران، فرایند واریز مبالغ از امروز آغاز شده و پرداخت‌ها به‌صورت تدریجی تا ۲۵ مردادماه ادامه خواهد داشت.

نوروزی با تشریح جزئیات این مرحله از پرداخت‌ها اظهار کرد: گندم‌کارانی که از ابتدای فصل خرید تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، با این مرحله از پرداخت، در مجموع ۹۵ درصد مطالبات خود را دریافت خواهند کرد.

مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: میزان پرداخت مطالبات گندم‌کارانی که محصول خود را در بازه ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ تحویل داده‌اند، با این مرحله به ۸۰ درصد خواهد رسید.

وی تصریح کرد: همچنین گندم‌کارانی که محصول خود را در بازه ۲۱ خرداد تا ۸ تیرماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، با این پرداخت در مجموع ۶۵ درصد مطالبات خود را دریافت خواهند کرد.

نوروزی افزود: برای گندم‌کارانی که محصول خود را در فاصله ۹ تیر تا ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ تحویل داده‌اند نیز با اجرای این مرحله، میزان پرداخت مطالبات به ۳۷ درصد خواهد رسید.

وی با اشاره به گستردگی عملیات پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: در حال حاضر حدود ۹۸ درصد گندم‌کاران کشور دریافتی داشته‌اند و این مرحله از پرداخت با هدف تسریع در پرداخت مطالبات، تأمین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان و حمایت از استمرار تولید گندم انجام می‌شود.

مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: پیش از این، مجموع پرداختی به گندم‌کاران کشور به ۱۱۰.۱ همت رسیده بود و با واریز تدریجی ۱۱۰ همت جدید، مجموع پرداختی به کشاورزان گندم‌کار کشور به ۲۲۰.۱ همت خواهد رسید.

نوروزی در پایان تأکید کرد: پرداخت مطالبات گندم‌کاران در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین نقدینگی مورد نیاز آنان انجام می‌شود و روند پرداخت سایر مطالبات نیز متناسب با تأمین و تخصیص منابع مالی در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: گندمکاران ، مطالبات گندم
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