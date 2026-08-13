باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پلیس افغانستان می‌گوید که روز گذشته یک بمب عمل‌نکرده متعلق به دوران شوروی، با وزن ۵۰۰ کیلوگرم در باغی خصوصی واقع در شرق افغانستان کشف شده است.

خالد سرحدی، سخنگوی پلیس محلی گفت که روز چهارشنبه یکی از شهروندان شیئی مشکوک را در محوطه باغ خود پیدا کرد.

سرحدی به خبرگزاری فرانسه گفت که نیرو‌های امنیتی و یک تیم مین‌زدایی از شورای پناهندگان دانمارک به این باغ اعزام شدند.

او افزود: «یک بمب ۵۰۰ کیلوگرمی متعلق به دوران شوروی کشف شد. این بمب به منطقه‌ای کوهستانی منتقل شده و در آنجا با رعایت نکات ایمنی منفجر شد».

سازمان ملل می‌گوید با وجود اینکه مقادیر زیادی از مهمات منفجرنشده در سراسر افغانستان باقی مانده، تعداد تیم‌های فعال برای مقابله با این معضل طی دو سال گذشته ۶۴ درصد کاهش یافته است.

منبع: خبرگزاری فرانسه