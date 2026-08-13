باشگاه خبرنگاران جوان -علی خوشرفتار بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از حدود یک دهه گذشته تاکنون، این برای چندمین بار است که تیم ملی بسکتبال با ویلچر عراق قم را برای برپایی اردوی آماده‌سازی انتخاب می‌کند.



وی افزود: میان باشگاه فرهنگی ورزشی جانبازان و توان‌یابان ایثار قم و مسئولان عراقی در حوزه‌های فرهنگی و ورزشی تعامل مناسبی وجود دارد و میزبانی از تیم ملی بسکتبال با ویلچر عراق نیز در ادامه همین همکاری‌ها انجام می‌شود.



مدیرعامل باشگاه ایثار قم بیان کرد: اردوی تیم ملی عراق از روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه در سالن شهدای بهزیستی قم آغاز می‌شود و ملی‌پوشان این کشور علاوه بر برنامه‌های تمرینی، چند مسابقه تدارکاتی نیز برگزار خواهند کرد.



خوشرفتار ادامه داد: تیم ملی بسکتبال با ویلچر عراق با برگزاری این اردو درصدد افزایش آمادگی خود برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن است و مسابقات تدارکاتی نیز بخشی از برنامه آماده‌سازی این تیم خواهد بود.



وی با اشاره به حضور عباس خاکی در رأس کادر فنی تیم ملی عراق گفت: خاکی سابقه سرمربیگری تیم ایثار قم را دارد و این باشگاه در دوران فعالیت او موفق شد در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دو عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر را به دست آورد.



مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی جانبازان و توان‌یابان ایثار قم افزود: حضور سرمربی سابق ایثار قم در تیم ملی عراق، یکی از زمینه‌های شکل‌گیری و تداوم ارتباطات ورزشی میان دو طرف است و همکاری‌های موجود نیز در سال‌های گذشته استمرار داشته است.



خوشرفتار خاطرنشان کرد: برگزاری این اردو در قم در چارچوب تعاملات ورزشی میان دو مجموعه انجام می‌شود و تیم ملی عراق در مدت حضور خود در قم، برنامه تمرینی و دیدارهای تدارکاتی پیش‌بینی‌شده را دنبال خواهد کرد.

منبع:ورزش و جوانان قم