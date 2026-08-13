وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه آذربایجان شرقی خاستگاه علم، فرهنگ و هنر اسلامی است گفت:تاریخ این خطه سرشار از بزرگانی همچون علامه‌ها امینی، طباطبایی و جعفری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس صالحی در دیدار با جمعی از هنرمندان شهرستان سراب گفت:این شهرستان زادگاه علامه عبدالحسین امینی صاحب کتاب ارزشمند الغدیر است و به واسطه این شخصیت علمی و فرهنگی نام این منطقه پرآوازه خواهد ماند.
 
وی ادامه داد:تلاش و مجاهدت ۴۰ ساله این دانشمند پرکار جهان اسلام در قالب کتاب ۲۰ جلدی الغدیر چراغ راهی برای نسل امروز و آیندگان است.
 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر تکمیل و تجهیز اماکن فرهنگی و هنری سراب افزود:در کشور بیش از ۳۰۰ طرح نیمه تمام در حوزه فرهنگ وجود دارد که تلاش می‌کنیم این طرح‌ها در سریعترین زمان ممکن تکمیل شود.
 
صالحی با اشاره به نبود فرهنگسرا و کمبود امکانات و زیر ساخت‌های هنری در شهرستان سراب افزود: زمین مورد نیاز برای احداث این اماکن در شهرستان وجود دارد که در صورت مشارکت خیرین فرهنگی و دیگر نهاد‌های مرتبط می‌توان این زیر ساخت‌ها را نیز ایجاد کرد.
 
مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این شهرستان گفت: با تلاش و پیگیری‌های انجام شده در دو سال گذشته فعالیت‌های هنری مناسب و در حد کشوری در حوزه کتاب، خوشنویسی، تئاتر و موسیقی با تلاش هنرمندان اجرا شده است.
 
نصیرپور با تاکید بر احیای سینما آزادی سراب گفت: این سینما به عنوان تنها مکان فرهنگی مناسب این شهرستان از سال ۸۴ تعطیل شده که با حذف کاغذبازی اداری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌توان آن را بازسازی کرده و در اختیار هنرمندان قرار داد.
 
علی جهانی فرماندار سراب نیز با اشاره به مشکلات هنرمندان در ارائه آثار هنری برای مردم گفت:نبود فرهنگسرا و سالن‌های مناسب اصلی‌ترین دغدغه جامعه فرهنگ و ادب این شهرستان است.
 
وی خواستار تامین نیروی انسانی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان شد.
 
گفتنی است رسیدگی به فضا‌های فرهنگی و هنری و بازسازی آن، تجهیز کتابخانه‌های عمومی، تسریع در صدور مجوز برای رسانه‌ها و حمایت از تولیدات و آثار هنرمندان از مهمترین موضوعاتی بود که توسط اهالی فرهنگ و هنر بیان شد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دیدار با هنرمندان
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